Jovic trascina il Milan ai quarti: Cagliari ko, prima gioia per Traorè

Il Milan raggiunge i quarti di finale in Coppa Italia. La squadra di Pioli trova il secondo successo consecutivo dopo la vittoria interna contro il Sassuolo in Serie A e si impone a San Siro sul Cagliari con il risultato finale di 4-1. Protagonista della serata Luka Jovic: l'attaccante serbo decide la sfida con una doppietta decisiva prima della rete di Chaka Traore (la prima in rossonero per il classe 2004) e arriva così a quota cinque gol dall'inizio di dicembre in tutte le competizioni. Nessuno come lui in Italia. Inutile la rete di Azzi prima del gol finale del subentrato Leao. Nel prossimo turno i rossoneri affronteranno la vincente del match tra Atalanta e Sassuolo in programma domani alle 18.