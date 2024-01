Lukaku e Dybala show, Cremonese rimontata: sarà Lazio-Roma ai quarti

ROMA - Servono Dybala e Lukaku a José Mourinho per superare la Cremonese negli ottavi e guadagnare il pass per i quarti di finale di Coppa Italia nel derby contro la Lazio. Serata non semplice per i giallorossi che hanno bisogno dell'ingresso in campo della Joya nella ripresa per riuscire a ribaltare un match che per 77' ha visto la formazione di Serie B in vantaggio all'Olimpico. Alla fine è il duo offensivo del tecnico portoghese a dare l'impronta sulla rimonta che vale il pass tra le migliori 8 e la vendetta sulla stessa Cremonese che nella passata edizione della competizione era riuscita nell'impresa di passare in casa della Roma.