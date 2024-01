Mourinho e l'attacco a Massimo Mauro in diretta tv: che cosa è successo

ROMA - La Roma rischia, ma in rimonta nel finale riesce ad arrivare ai quarti di finale di Coppa Italia eliminando la Cremonese. Al termine del match è questa l'analisi di José Mourinho ai microfoni di Mediaset: "Abbiamo fatto tanto per non soffrire. Bisogna avere rispetto per le nostre difficoltà, penso che poche squadre in Italia hanno vinto con un solo difensore centrale. Il rischio di essere fuori c'era, Celik e Llorente con il giallo, ho scelto Cristante e Kristensen , lui è molto veloce, mi sono fidato di lui. Abbiamo messo Dybala a creare, Azmoun dietro a Lukaku, El Shaarawy sulla sinistra e poi anche Spinazzola . Se uscivamo oggi eravamo a corto di stanchezza e di soluzioni. Abbiamo mertitato di vincere contro una squadra che non è di Serie B" .

"Non so come arriveremo al derby"

Sulla sfida alla Lazio di Sarri di settimana prossima aggiunge: "Non so come arriviamo al derby, abbiamo l'Atalanta e siamo questi. Siamo uniti, diamo tutto, se dobbiamo giocare senza difensori centrali lo facciamo. Diamo tutto, vediamo come arriveremo alla partita contro la Lazio ma ora c'è l'Atalanta. Azmoun va via, Mancini e Cristante sono diffidati. Non so come arriviamo contro Lazio e Milan ma sicuramente col rispetto che meritano club e tifosi. Non so quanti stadi pieni per 43 volte di fila, meritano tutto da noi e noi diamo tutto quello che abbiamo. Anche io sono stanco, ho fatto qualche chilometro".