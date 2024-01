Juve-Frosinone, la probabile formazione: tra emergenza, rebus e ballottaggi

Juve-Frosinone si avvicina a grandi passi e per Allegri sta per tornare il momento delle scelte di formazione. Giovedì alle 21 appuntamento all'Allianz Stadium per i quarti di finale di Coppa Italia. Obiettivo qualificazione senza perdere di vista il campionato: martedì 16 alle 20:45 c'è la sfida in casa contro il Sassuolo. Vlahovic è fermo ai box poiché alle prese con l'influenza, Chiesa è in ripresa ma è probabile che in attacco giochino Yildiz e Milik. Ci sono ancora due giorni per sciogliere le riserve. Il punto reparto per reparto.