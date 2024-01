Diretta Milan-Atalanta ore 21: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

MILANO - Terzo quarto di finale che va in scena a San Siro con il Milan che ospita l’Atalanta per raggiungere in semifinale la Fiorentina. Rossoneri ancora in emergenza con Theo Hernandez che verrà ancora sfruttato da difensore centrale affiancato da Gabbia (turno di riposo a Kjaer), in attacco fiducia a Luka Jovic autore della doppietta nel successo contro il Cagliari negli ottavi.

L'Atalanta, che in campiomnato ha battutto il Milan a Bergamo per 3-2 con gol all'ultimo di Muriel, arriva a questa partita dopo il successo con il Sassuolo negli ottavi di finale della scorsa settimana ma, anche e soprattutto, dopo aver pareggiato con la Roma, in trasferta, domenica sera. L'ex più atteso, Charles De Ketelaere, è in forse fino all'ultimo come dichiarato Gasperini alla vigilia: "De Ketelaere e Kolasinac stanno meglio di quanto pensavamo ma solo all’ultimo capiremo se potranno partecipare alla sfida".