Lazio-Roma, caos derby: petardi e fumogeni, interviene Mourinho

Lazio-Roma, tensione sugli spalti

Nello specifico lo scontro è avvenuto a cavallo tra la Curva Sud, occupata dai sostenitori della Roma, e la Tribuna Tevere, dove sono situati i tifosi della Lazio. José Mourinho non è rimasto indifferente alla scena. Lo Special One si è infatti avvicinato insieme al team manager giallorosso per capire cosa stesse succedendo all'interno dell'Olimpico tra i due settori coinvolti e ha invitato i tifosi a smettere. In ogni caso, fortunatamente, non c'è stato bisogno dell'intervento delle forze dell'ordine per risolvere la situazione.