Diretta Lazio-Roma ore 18: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

ROMA - Secondo quarto di finale di Coppa Italia che vede il Derby della Capitale tra Lazio e Roma sfidarsi per un posto in semifinale. José Mourinho si è appellato all’unità del gruppo. Non lo ha fatto pubblicamente, visto il silenzio stampa nel quale si è trincerato dopo le proteste e il rosso di domenica, ma internamente, parlando alla squadra alla vigilia di un derby che è la più classica delle sliding doors della stagione. Perché questo derby avrà un carico di pressioni ancora maggiore. In palio l’accesso alle semifinali di Coppa Italia e per questo in un momento in cui la rosa, tra infortuni e indisponibili per la Coppa d’Africa, è corta e i risultati non arrivano, per superare lo scoglio dei quarti lo Special One ha provato a toccare le corde dell’emotività affidandosi all'estro di Paulo Dybala, 11 gol in carriera contro i biancocelesti.

In casa Lazio, che ha festeggiato il suo 124° compleanno, Sarri dovrà fare a meno di Zaccagni ed Isaksen: il tecnico potrebbe decidere di portarli in panchina dopo il provino di stamattina, ma servirebbe un miracolo anche solo vederli in campo nel secondo tempo. Intanto il presidente Claudio Lotito ha scaldato l'ambiente alla vigilia: "Noi dal punto di vista anagrafico rappresentiamo la prima squadra della Capitale, ma lo dobbiamo replicare anche sul piano sportivo. L'abbiamo ricordato in tempi recenti ma c'è la necessità di ribadire il nostro valore".