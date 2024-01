Koopmeiners butta il Milan fuori dalla Coppa Italia: doppietta e rimonta a San Siro

L' Atalanta vola in semifinale dove affronterà la Fiorentina dopo aver espugnato San Siro: una doppietta di Koopmeiners ha eliminato il Milan di Pioli a cui non è bastata la rete del vantaggio di Rafa Leao . Durante il primo tempo espulso per proteste Gasperini.

Milan-Atalanta, la cronaca

Show a San Siro già nei primi 45 minuti: dopo un inizio equilibrato e dai ritmi alti, il primo episodio menzionabile è un rigore richiesto dall'Atalanta al 37° minuto per un intervento su De Roon. Gasperini protesta con veemenza e viene espulso da Di Bello. Passa un solo minuto e Gabbia deve lasciare il campo per infortunio, sostituito da Kjaer. Milan in vantaggio al 45° grazie a Leao che finalizza l'ottimo assist di Theo Hernandez: passano due minuti e arriva il pari della Dea grazie al solito Koopmeiners. La ripresa si apre con la squadra di Gasperini in vantaggio al 59°: fallo di Jimenez su Miranchuk e rigore trasformato ancora dall'olandese che fa doppietta. Il Milan cerca di recuperare lo svantaggio ma invano: finale col brivido per un possibile rigore non concesso ai rossoneri.