Lazio-Roma, arrestato 42enne laziale per lancio petardo e lesioni gravi: i dettagli

ROMA - Arrivano i primi provvedimenti dopo i disordini verificatisi prima del fischio d'inizio del derby di Coppa Italia tra Lazio e Roma disputato mercoledì all'Olimpico. La Questura di Roma ha infatti comunicato che è stato arrestato l'autore del lancio del petardo che ha colpito e ferito in modo grave un tifoso giallorosso. "È stato rintracciato ed arrestato in flagranza differita nelle prime ore di questa mattina da personale della Polizia di Stato della Digos della Questura di Roma e del Commissariato 'Prati' l'autore del lancio di un petardo che, in occasione del derby, ha attinto due spettatori, provocando ad una delle vittime lesioni gravissime, con prognosi di 60 giorni - si legge -. A suo carico è stato contestato il reato di lancio di oggetti pericolosi in occasione di manifestazioni sportive e lesioni gravissime aggravate. Il 42enne, supporter laziale, non riconducibile ai contesti delle tifoserie ultras, con precedenti di polizia per reati maturati nel contesto delle competizioni sportive e degli stupefacenti, è stato identificato dagli investigatori grazie alla ricostruzione dei fatti mediante un'attenta e meticolosa analisi delle immagini registrate dall'impianto di video sorveglianza in dotazione allo stadio Olimpico, con la regia del GOS (Gruppo Operativo Sicurezza)".