Scamacca squalificato per Atalanta-Juve, vice-Gasperini polemico: "Come si può?"

L' Atalanta ha ribaltato la Fiorentina al Gewiss Stadium imponendosi con il risultato finale di 4-1 e guadagnandosi così l'accesso in finale di Coppa Italia . Il 15 maggio i bergamaschi affronteranno la Juventus , che ieri ha strappato il pass contro la Lazio all' Olimpico . La Dea all'Olimpico, in ogni caso, non potrà fare affidamento su Gianluca Scamacca. Il centravanti azzurro, che si è reso protagonista di una grandissima prestazione con un gol strepitoso in semi rovesciata (dopo essersene visto annullare un altro altrettanto bello), era diffidato ed è stato ammonito per un fallo su Nico Gonzalez .

Gritti, lo sfogo per il giallo a Scamacca

Il cartellino giallo è stato duramente contestato da Gritti, oggi in panchina al posto di Gasperini: "Non gli prende mai il piede, semmai lo tocca con la gamba alta. Guardate dove atterra il piede, il contrasto c'è probabilmente di anca e ginocchio. Ma va diretto su cosa? Io ammonisco se arriva sul piede o sulla caviglia. Questo è un contrasto falloso, ma non da ammonizione. Allora non si può più fare un contrasto. È un fallo e finisce li. Non gli va sul piede. Come si può ammonire per una cosa del genere? Probabilmente lo prende con il corpo, ma non è da ammonizione. Sennò sono tutti falli da ammonizione... nel gol che ci hanno annullato prende prima il pallone Koopmeiners. Se anticipo la palla e poi il piede va avanti quello che arriva in ritardo è ovvio che va sotto. Secondo me il contrasto nel calcio deve esserci".

Scamacca, le parole dopo Atalanta-Fiorentina

Scamacca a fine partita ha dichiarato: "È stata una partita strepitosa da parte nostra, stasera siamo stati bravi spingendo fino alla fine e l'abbiamo portata a casa. Sono contento di aver aiutato la squadra, sono gli altri a mettermi nelle migliori condizioni, giocare in questa Atalanta è bellissimo. In una finale non ci sono favorite, andremo lì per giocarcela e provare a vincere. Quando inizi il campionato sogni di giocare queste partite, quando ci sarà da pensare alla Nazionale ci penseremo, adesso devo pensare all'Atalanta".

De Roon: "Juve? Possiamo batterla"

Il successo della Dea è stato commentato anche da De Roon: "Siamo in grado di battere chiunque ma non sarà facile. Ha l'esperienza di fare grandi finali, fa sempre gol e trova sempre il momento giusto per penalizzare l'avversario. Noi siamo molto contenti di giocare un'altra finale con lo stadio pieno, dopo quella contro la Juventus a Reggio Emilia".