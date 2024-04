La finale di Coppa Italia è Atalanta-Juve: Fiorentina in 10 eliminata al 95'

BERGAMO - L’ Atalanta è la seconda finalista di Coppa Italia . La Dea di Gasperini ha ribaltato il risultato della semifinale d’andata contro la Fiorentina e il 15 maggio a Roma affronterà la Juventus di Allegri , che ieri sera si è guadagnata l’accesso all’atto conclusivo del torneo nonostante la sconfitta per 2-1 in casa della Lazio . I bergamaschi al Gewiss Stadium si sono resi protagonisti di una prestazione ad alta intensità: ad aprire le marcature ci ha pensato il solito Koopmeiners , mentre la rete del momentaneo pareggio viola è stata realizzata da Martinez Quarta nonostante l’inferiorità numerica. A questo punto è salito in cattedra Scamacca (che già si era visto annullare un eurogol nel primo tempo) che con una semi rovesciata spettacolare ha realizzato il gol del complessivo 2-2. L'attaccante azzurro non ci sarà in finale perchè era diffidato ed è stato ammonito. A far esplodere di gioia i tifosi bergamaschi ci ha poi pensato Lookman , con un gol precedentemente annullato per fuorigioco al 95'. Chiude i discorsi Pasalic .

L’ultimo precedente in finale di Coppa Italia tra Atalanta e Juventus risale alla stagione 2020/2021, quando a guidare i bianconeri c’era Pirlo. In quell’occasione la Vecchia Signora trionfò grazie alle reti di Kulusevski e Chiesa.

ATALANTA-FIORENTINA 3-1: TABELLINO E STATISTICHE

Atalanta-Fiorentina, la diretta

90 + 8' - ATALANTA IN FINALE DI COPPA ITALIA - Il match si chiude sul 4-2 complessivo. L'Atalanta affronterà la Juve in finale di Coppa Italia.

90 + 8' - GOL ATALANTA - Pasalic firma il gol che abbatte definitivamente la Fiorentina.

90 + 5' - GOL ATALANTA - L'Atalanta trova il gol che può valere la qualificazione all'ultimo respiro con Lookman: l'arbitro convalida la rete inizialmente annullata per fuorigioco: 3-1 e Dea in vantaggio a pochi secondi dalla fine.

90' - Altre occasioni per i padroni di casa. Prima Lookman si gira velocemente in area ma col sinistro non colpisce al meglio. Poi De Ketelaere porta palla al piede per tutto il campo ma non riesce a trovare la porta con una conclusione imprecisa.

85' - Atalanta ad un passo dal gol qualificazione con Pasalic che si fa fermare da Biraghi in area. L'eventuale gol, in ogni caso, sarebbe stato annullato per fuorigioco segnalato successivamente.

80' - L'intensità della gara non accenna ad abbassarsi ed entrambe le squadre continuano a lottare colpo su colpo. Scamacca ci riprova ma respinge Ranieri. Pochi secondi dopo l'attaccante viene ammonito per un intervento su Nico Gonzalez.

75' - GOL ATALANTA - Scamacca trova un altro gol spettacolare che questa volta non gli viene annullato. L'attaccante azzurro colpisce in mezza rovesciata e il portiere avversario non può farci nulla. Risultato complessivo nuovamente in parità.

73' - Gasperini inserisce Lookman e Pasalic al posto di Ederson e Kolasinac per creare più pericoli alla retroguardia avversaria. La Dea spinge ma la Fiorentina ora ha riacquisito maggior sicurezza.

68' - GOL FIORENTINA - Nel momento di maggior dominio dell'Atalanta ecco che arriva il gol a sorpresa degli ospiti con Martinez Quarta. Il difensore è bravo a colpire di testa sul calcio di punizione battuto da Biraghi. La Viola torna avanti nel punteggio complessivo.

63' - Italiano corre ai ripari e inserisce Duncan al posto di Beltran per contenere gli attacchi della Dea dopo il cartellino rosso. Brutto tiro di De Roon da fuori area.

58' - Scamacca ci prova su calcio di punizione ma la sua conclusione esce dopo la deviazione di Beltran. Ammonizione per Kolasinac.

53' - MILENKOVIC ESPULSO - La squadra di Italiano resta in 10. De Ketelaere serve Scamacca centralmente sulla corsa e Milenkovic lo ferma in maniera irregolare quando ormai era rimasto solo il portiere da battere.

50' - La Dea spreca una clamorosa occasione con Ruggeri, che da due passi non riesce a concretizzare al meglio il cross perfetto di Zappacosta e di testa manda il pallone fuori di poco.

46' - INIZIO SECONDO TEMPO - Atalanta e Fiorentina tornano in campo per la seconda frazione di gioco.

45 + 4' - FINE PRIMO TEMPO - La prima frazione di gara si chiude sul punteggio di 1-0 per i padroni di casa, che hanno rimesso il discorso qualificazione perfettamente in equilibrio grazie alla rete di Koopmeiners all'8'.

45' - I bergamaschi costruiscono un'altra azione pericolosa dalla destra, ma Ruggeri non riesce a centrare la porta da una buona posizione. La Viola risponde con una conclusione centrale e debole da fuori area di Bonaventura. Mandragora, diffidato, viene ammonito e in ogni caso non scenderà in campo contro la Juventus in finale.

40' - Occasione per la Fiorentina che sfrutta una disattenzione in costruzione degli avversari: Belotti serve Kouame ma il suo tiro viene deviato.

35' - L'Atalanta si alza maggiormente in possesso e prova a passare per vie interne: il primo tiro di De Ketelaere viene deviato dalla difesa di Italiano. Il belga ha un'altra occasione per mettere il pallone sul secondo palo dove ad attenderlo c'è Scamacca, ma anche qui il tentativo di cross viene deviato sul nascere. Arriva anche la terza opportunità in pochi minuti per l'ex Milan, che dopo una grande cavalcata tira fuori di poco.

30' - Nervosismo in campo dopo l'uscita alta di Carnesecchi che colpisce Nico Gonzalez, costretto ad uscire momentaneamente dal campo. Tanti duelli fisici in questa fase di gara.

25' - La Dea gioca d'attesa e la scelta di Gasperini paga, con la sua squadra che si rende nuovamente pericolosa sempre con Koopmeiners: Terracciano risponde bene.

20' - Le due formazioni continuano a sfidarsi a viso aperto con la Viola che prova a sfruttare le fasce: Bonaventura non riesce a colpire bene di testa, Belotti la spara alta.

15' - SCAMACCA, GOL ANNULLATO - La Fiorentina prova subito a rialzare la testa e ci prova con un tiro dalla distanza di Mandragora, che non replica il capolavoro dell'andata e spedisce alto. L'Atalanta si riaffaccia verso l'area avversaria e trova il gol del 2-0 che la manderebbe in vantaggio nel doppio confronto con un clamoroso gol di Scamacca. L'attaccante azzurro ha scaricato in rete con un destro micidiale da fuori area. Tutto inutile, in quanto la rete viene poi annullata per un precedente fallo.

10' - ATALANTA IN VANTAGGIO - Belotti ci prova con una conclusione precisa di inistro dal limite dell'area: bravo Carnesecchi a non farsi trovare impreparato. Subito dopo è sempre il solito Koopmeiners a siglare la rete dell'1-0 con un sinistro perfetto che pareggia i conti tra andata e ritorno.

5' - Le due squadre iniziano il match con una buona intensità. Nico Gonzalez reclama per un calcio d'angolo non concesso, con la sua Fiorentina che gioca a viso aperto.

1' - La semifinale di ritorno tra Atalanta e Fiorentina ha avuto inizio.

Atalanta-Fiorentina: diretta tv e streaming

Atalanta-Fiorentina, ritorno della semifinale di Coppa italia, è in programma alle ore 21 al Gewiss Stadium di Bergamo e sarà visibile in esclusiva in diretta in chiaro su Canale 5. Inoltre sarà disponibile anche in streaming su Mediaset Infinity.