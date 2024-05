Allegri massacrato, la Juve ferita: la finale di Coppa Italia regala due destini

La Juve ferita

Se poi l’Atalanta sia diventata a tutti gli effetti una grande o se siamo nel mezzo di un ciclo come lo furono quelli della Sampdoria o del Parma, ce lo dirà solo il tempo. La saggezza gestionale dei Percassi indurrebbe a scommettere sulla prima ipotesi, ma intanto l’Alalanta deve giocarsi due finali, la prima questa sera contro una Juventus che arriva ferita nell’orgoglio, malconcia nell’animo, confusa nelle idee. Insomma un pessimo avversario per l’Atalanta che affronta un gruppo maltrattato dai fischi dei tifosi e dalle scudisciate della critica, guidato un allenatore massacrato per colpe sue e non sue.