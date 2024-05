Gasperini, il gesto alla Coppa è già virale: Allegri non ti ha insegnato nulla?

Serata di gala per il calcio italiano, in palio c'è la Coppa Italia: a contendersela Atalanta e Juventus. Gian Piero Gasperini alla vigilia del match si è augurato, dopo le finali perse precedentemente, che questa possa essere la volta buona per i nerazzurri di vincere la competizione tricolore. Eppure il gesto fatto in sede di conferenza stampa di presentazione non è di quelli scaramantici, poiché storicamente chi lo fa rischia di... non vincere la coppa.