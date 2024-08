Coppa Italia, Monza ai sedicesimi ma solo ai rigori. Ok Genoa, Sassuolo e Udinese

MONZA - Alessandro Nesta comincia con il brivido la sua avventura alla guida Monza che batte il Sud Tirol al primo turno di Coppa Italia solo ai calci di rigore. Infatti il punteggio recita 0-0 dopo i tempi regolamentari, il passaggio del turno si decide quindi dagli 11 metri dove si va ad oltranza senza errori o parate) con i brianzoli che hanno avuto la meglio per 9-8: decisiva la parata di Pizzignacco su Praszelik al 9° rigore, Izzo non trema in quello decisivo per regalare al Monza il pass per i sedicesimi.