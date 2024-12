Diretta Roma-Sampdoria ore 21: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

ROMA - Dopo la sconfitta di campionato contro il Como, l'ottava in sedici partite, a Roma è montata nuovamente la contestazione dei tifosi, delusi da un avvio di stagione da incubo che ha già visto avvicendarsi in panchina ben tre tecnici: partiti con Daniele De Rossi, i giallorossi dopo appena quattro sfide sono passati all'ex Toro Ivan Juric finendo poi nelle mani di Claudio Ranieri, alla sua terza esperienza a Trigoria dopo quelle del 2009 e del 2019. Urge dunque un cambio di passo, a cominciare dalla gara in programma alle ore 21 allo stadio Olimpico contro la Sampdoria. In palio c'è il pass per i quarti di finale, dove la vincente affronterà il Milan, che agli ottavi ha strapazzato il Sassuolo con un roboante 6-1. Per i capitolini si tratta dell'esordio stagionale nella competizione mentre i blucerchiati hanno già superato due turni estromettendo dal torneo, in entrambe le occasioni ai calci di rigore dopo l'1-1 dei minuti regolamentari, prima il Como e poi il Genoa nel derby. Così come la Roma, anche i liguri hanno cambiato già tre allenatori passando da Pirlo a Sottil a Semplici e stanno attraversando un periodo complicato: in Serie B non vincono ormai da sette gare (tre ko e quattro pareggi in questo parziale), dall'1-0 del Ferraris contro il Mantova del 27 ottobre.