Diretta Milan-Roma ore 21: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

MILANO - Reduce dal pareggio nel derby contro l'Inter, con la zampata di De Vrij al 93' che ha fissato il punteggio sull'1-1 dopo il momentaneo vantaggio siglato da Reijnders al tramonto della prima frazione di gioco, alle ore 21 il Milan sfida in gara secca al Meazza la Roma nei quarti di finale di Coppa Italia. I giallorossi sono reduci da un buon momento e nell'ultima uscita di campionato hanno fermato la corsa della capolista Napoli: sotto 1-0 per la rete dell'ex, Leonardo Spinazzola, i capitolini hanno trovato il gol del pari in pieno recupero con Angelino. Tornando al trofeo nazionale, nel turno precedente i rossoneri hanno eliminato il Sassuolo con un roboante 6-1 - sulla panchina del Diavolo c’era ancora Paulo Fonseca - mentre la formazione di Claudio Ranieri ha liquidato la pratica Sampdoria con un netto 4-1. La vincente affronterà in semifinale una tra Inter e Lazio, avversarie martedì 25 febbraio alle ore 21 a San Siro. In campionato, lo scorso 29 dicembre, finì 1-1 al Meazza con le reti di Reijnders e Dybala: un pareggio che sancì l'esonero di Paulo Fonseca, sostituito dal connazionale Sergio Conceiçao che, dopo solo pochi giorni, trionfò a Riad (Arabia Saudita) in Supercoppa italiana battendo, sempre in rimonta, 2-1 la Juve in semifinale e 3-2 l’Inter nell’ultimo atto.