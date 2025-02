Diretta Juventus-Empoli ore 21: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

Tutto pronto all'Allianz Stadium di Torino dove la Juventus ospiterà l'Empoli alle 21 nel match valido per i quarti di finale di Coppa Italia. La squadra di Thiago Motta agli ottavi ha eliminato agevolmente in casa il Cagliari per 4-0 grazie alle firme di Vlahovic, Koopmeiners, Conceicao e Nico Gonzalez. In campionato i bianconeri sono in stato di grazia, essendo reduci da quattro vittorie consecutive che hanno permesso il sorpasso alla Lazio in classifica nel prendersi il quarto posto, l'ultimo valido per l'accesso in Champions League. Situazione totalmente diversa per l'Empoli: la squadra di D'Aversa sta attraversando un periodo nero dal quale non riesce ad uscire, complici i quattro ko consecutivi in campionato e il terzultimo posto in classifica. Nel cammino in Coppa Italia, i toscani sono la sorpresa di questi quarti avendo eliminato, nei turni precedenti, prima il Torino (2-1) e poi la Fiorentina (3-2) sempre in trasferta.