Conceicao, ricetta Milan: “Coppa Italia strada più corta per l’Europa”

"Sono state partite importanti per noi perché ha deciso un titolo. Il derby è sempre una partita importante, per il contesto, per tutti. I momenti sono diversi. Qualche giocatore anche diverso in campo e vediamo di fare una buona partita. L'Inter è una squadra fortissima, dal lavoro solido, ma noi vogliamo entrare forte in partita e raggiungere quello che vogliamo, che è vincere - aggiunge - Il gruppo sta bene. Anche Ruben è stato operato, sta bene. Tornerà oggi. Sono tutti disponibili. Abbiamo ancora domani per lavorare, oggi abbiamo fatto lavoro differenziato per chi ha giocato di più a Napoli. Domani lo faremo ancora, senza alcuna intensità. Tutti sono disponibili. perciò spetta a me scegliere. Certo dopo la partita sono più bravo a capire cosa dovevo o non dovevo fare. Domani presentiamo un undici titolare forte e penso che i giocatori che sono in panchina che hanno già dato una risposta fantastica".

Ultima spiaggia per l'Europa?

- Archiviata l'amarezza della sconfitta di campionato a Napoli, con conseguente addio alle ultime speranze 4° posto, ilsi tuffa nell'ultimo obiettivo rimastogli ovvero la Coppa Italia. Domani andata delle semifinali contro l'Inter,ha presentato così la sfida ai nerazzurri:

"Abbiamo questa coscienza che abbiamo una partita da fare, e non a tutte queste situazione, Dobbiamo entrare forti in partita e vincere. È chiaro che è la strada più corta per arrivare in Europa. In campionato mancano però ancora partite da fare e vincere".