Diretta Bologna-Empoli ore 21 dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

Il Bologna prepara il ritorno in finale di Coppa Italia 51 anni dopo l'ultimo trionfo. Forte del vantaggio di 3-0 rimediato al Castellani (parziale recante la doppia firma di e Dallinga e quella di Orsolini), gli uomini di Vincenzo Italiano puntano a replicare la prestazione dell'andata per raggiungere il Milan all'ultimo atto del torneo in programma il 14 maggio: i rossoneri hanno incenerito il progetto triplete dell'Inter con un netto 3-0. Per i rossoblù, si tratterebbe della terza finale di Coppa Italia nella storia dopo quelle vinte contro il Torino nel 1970 e contro il Palermo quattro anni più tardi. Dopo il ritorno in Champions a 60 anni di distanza dall'ultima partecipazione, il Bologna sembra non avere esaudito i vecchi sogni di gloria nel cassetto. Così anche la classifica di campionato riporta 60 punti, di cui gli ultimi 7 collezionati contro Napoli (1-1), Atalanta (2-0) e Inter (1-0), che valgono il quarto posto con una lunghezza di vantaggio sulla Juventus, uscita sconfitta dalla trasferta di Parma. Insomma, un anno dopo la cavalcata di Motta, il Bologna di Italiano punta a un altro storico finale di stagione.