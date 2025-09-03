Tuttosport.com

Coppa Italia, il match che osserva la Juve e quando gioca il Milan di Allegri: il programma 

Il programma dei sedicesimi di finale della competizioni: chi sfiderà poi la squadra di Tudor e l'impegno dei rossoneri
2 min
coppa italiaMilanjuve
Coppa Italia, il match che osserva la Juve e quando gioca il Milan di Allegri: il programma  © AGENZIA ALDO LIVERANI SAS

La Coppa Italia 2025/26 entra ufficialmente nel vivo. Dopo trentaduesimi di finale, che hanno già regalato qualche sorpresa e sfide avvincenti, la competizione è pronta a ripartire con i sedicesimi di finale, in programma tra martedì 23 e giovedì 25 settembre. La Lega Serie A ha diramato il calendario completo del prossimo turno, che prevede otto sfide a eliminazione diretta, distribuite su tre giorni. In palio, l’accesso agli ottavi, dove entreranno in gioco anche le top 8 del calcio italiano, ovvero le teste di serie provenienti dalla parte alta del tabellone. Il Milan di Allegri invece, dopo aver eliminato il Bari, dovrà ancora guadagnarsi il pass per la "fase delle big" e per farlo dovrà battere il Lecce: i rossoneri affronteranno i salentini poco prima. La Juventus invece se la vedrà agli ottavi contro la vincente tra Udinese e Palermo.

Coppa Italia, il programma dei sedicesimi di finale

Queste le date e gli orari ufficializzati dalla Lega Serie A:

23/09/2025 Martedì 17.00 Cagliari-Frosinone
23/09/2025 Martedì 18.30 Udinese-Palermo
23/09/2025 Martedì 21.00 Milan-Lecce
24/09/2025 Mercoledì 17.00 Parma-Spezia
24/09/2025 Mercoledì 18.30 Verona-Venezia
24/09/2025 Mercoledì 21.00 Como-Sassuolo
25/09/2025 Giovedì 18.30 Genoa-Empoli
25/09/2025 Giovedì 21.00 Torino-Pisa
 

 

 

Tutte le news di Coppa Italia

