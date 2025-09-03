Coppa Italia, il match che osserva la Juve e quando gioca il Milan di Allegri: il programma 

La Coppa Italia 2025/26 entra ufficialmente nel vivo. Dopo trentaduesimi di finale, che hanno già regalato qualche sorpresa e sfide avvincenti, la competizione è pronta a ripartire con i sedicesimi di finale, in programma tra martedì 23 e giovedì 25 settembre. La Lega Serie A ha diramato il calendario completo del prossimo turno, che prevede otto sfide a eliminazione diretta, distribuite su tre giorni. In palio, l’accesso agli ottavi, dove entreranno in gioco anche le top 8 del calcio italiano, ovvero le teste di serie provenienti dalla parte alta del tabellone. Il Milan di Allegri invece, dopo aver eliminato il Bari, dovrà ancora guadagnarsi il pass per la "fase delle big" e per farlo dovrà battere il Lecce: i rossoneri affronteranno i salentini poco prima. La Juventus invece se la vedrà agli ottavi contro la vincente tra Udinese e Palermo.