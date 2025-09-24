Verona-Venezia: orario, diretta, probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming la Coppa Italia in tempo reale

VERONA - Reduce dall'1-1 in campionato contro la Juve, alle ore 18.30 il Verona ospita il Venezia allo stadio Marcantonio Bentegodi nel match valido per il secondo turno di Coppa Italia . Gli scaligeri di Paolo Zanetti hanno sofferto parecchio al debutto eliminando l'Audace Cerignola solo ai calci di rigore. Molto più agevole, invece, l'esordio nel trofeo nazionale degli arancioneroverdi di Giovanni Stroppa , che hanno liquidato la pratica Mantova con un roboante 4-0. Retrocessi la scorsa stagione, i lagunari nell'ultima uscita hanno rimediato il primo ko del proprio campionato perdendo 2-1 in casa contro il Cesena capolista. La vincente del derby veneto sfiderà agli ottavi l' Inter di Cristian Chivu .

Verona-Venezia: diretta tv e streaming

Verona-Venezia, gara valida per il secondo turno di Coppa Italia, è in programma alle ore 18.30 allo stadio Marcantonio Bentegodi e sarà visibile in esclusiva in diretta su Italia 1. Inoltre sarà disponibile anche in streaming su Mediaset Infinity.

Le probabili formazioni di Verona-Venezia

VERONA (3-5-2): Perilli; Bella-Kotchap, Ebosse, Frese; Fall, Niasse, Kastanos, Al Musrati, Bradaric; Sarr, Ajayi. Allenatore: Zanetti.

A disposizione: Montipò, Toniolo, Yellu, Nunez, Nelsson, Slotsager, Bernede, Belghali, De Battisti, Vermesan, Giovane, Orban.

VENEZIA (3-5-2): Plizzari; Sagrado, Venturi, Sverko; Compagnon, Kike Perez, Bohinen, Lella, Bjarkason; Casa, Fila. Allenatore: Stroppa.

A disposizione: Grandi, Stankovic, Svoboda, Schingtienne, Korac, Franjic, Haps, Hainaut, Doumbia, Duncan, Busio, Yeboah, Adorante, Pietrelli.

ARBITRO: Calzavara di Varese. ASSISTENTI: Yoshikawa-Zezza. IV UFFICIALE: Bonacina. VAR: Prontera. ASS. VAR: Di Paolo.