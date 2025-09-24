Como-Sassuolo: orario, diretta, probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming la Coppa Italia in tempo reale  

COMO - Battuta la Fiorentina al Franchi in rimonta, alle ore 21 il Como ospita allo stadio Giuseppe Sinigaglia il Sassuolo, reduce dal ko del Meazza contro l'Inter (2-1), nel secondo turno di Coppa Italia. Al debutto nella competizione i lariani di Cesc Fabregas hanno superato 3-1 il Südtirol: andati sotto, i lombardi l'hanno ribaltata grazie alla doppietta di Douvikas e al sigillo di Da Cunha. Gli emiliani di Fabio Grosso, invece, all'esordio hanno estromesso dalla competizione il Catanzaro, sconfitto grazie alla rete di Doig. La vincente affronterà agli ottavi la Fiorentina di Stefano Pioli.
Como-Sassuolo: diretta tv e streaming
Como-Sassuolo, gara valida per il secondo turno di Coppa Italia, è in programma alle ore 21 allo stadio Giuseppe Sinigaglia e sarà visibile in esclusiva in diretta in chiaro su Italia 1. Inoltre sarà disponibile anche in streaming su Mediaset Infinity.
Le probabili formazioni di Como-Sassuolo
COMO (4-2-3-1): Butez; Posch, Goldaniga, Diego Carlos, Alberto Moreno; Da Cunha, Caqueret; Addai, Baturina, Rodriguez; Douvikas. Allenatore: Fabregas.
A disposizione: Cavlina, Vigorito, Smolcic, Vojvoda, Ramon, Kempf, Valle, Sergi Roberto, Perrone, Kuhn, Paz, Morata, Cerri.
SASSUOLO (4-3-3): Turati; Coulibaly, Romagna, Candè, Pieragnolo; Boloca, Lipani, Iannoni; Volpato, Cheddira, Fadera. Allenatore: Grosso.
A disposizione: Muric, Satalino, Idzes, Muharemovic, Odenthal, Doig, Wranckx, Matic, Koné, Thorstvedt, Berardi, Pierini, Pinamonti, Moro, Laurienté.
ARBITRO: Turrini di Firenze. ASSISTENTI: C. Rossi-Luciani. IV UFFICIALE: Colombo. VAR: Serra. ASS. VAR: Paganessi.
