Tuttosport.com

Naviga le sezioni

abbonatiLeggi il giornale

Segui le Dirette

Live

I nostri social

FacebookInstagramTwitterTelegram

Continua ad esplorare

ContattaciFaqRSSMappa del SitoLa RedazioneEdizione DigitaleAbbonamentiFaqCookie PolicyPrivacy PolicyNote legaliCondizioni generaliPubblicità
Tuttosport.com
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Tuttosport.comTuttosport.com
ABBONATI
LiveLeggi il giornaleABBONATI

Como-Sassuolo: orario, diretta, probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming la Coppa Italia in tempo reale  

I lariani di Cesc Fabregas ospitano gli emiliani di Fabio Grosso nel secondo turno del trofeo nazionale: la vincente affronterà la Fiorentina agli ottavi
3 min
Como-Sassuolo: orario, diretta, probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming la Coppa Italia in tempo reale  © ANSA

COMO - Battuta la Fiorentina al Franchi in rimonta, alle ore 21 il Como ospita allo stadio Giuseppe Sinigaglia il Sassuolo, reduce dal ko del Meazza contro l'Inter (2-1), nel secondo turno di Coppa Italia. Al debutto nella competizione i lariani di Cesc Fabregas hanno superato 3-1 il Südtirol: andati sotto, i lombardi l'hanno ribaltata grazie alla doppietta di Douvikas e al sigillo di Da Cunha. Gli emiliani di Fabio Grosso, invece, all'esordio hanno estromesso dalla competizione il Catanzaro, sconfitto grazie alla rete di Doig. La vincente affronterà agli ottavi la Fiorentina di Stefano Pioli.

SEGUI COMO-SASSUOLO IN DIRETTA SUL NOSTRO SITO

Como-Sassuolo: diretta tv e streaming

Como-Sassuolo, gara valida per il secondo turno di Coppa Italia, è in programma alle ore 21 allo stadio Giuseppe Sinigaglia e sarà visibile in esclusiva in diretta in chiaro su Italia 1. Inoltre sarà disponibile anche in streaming su Mediaset Infinity. 

Le probabili formazioni di Como-Sassuolo

COMO (4-2-3-1): Butez; Posch, Goldaniga, Diego Carlos, Alberto Moreno; Da Cunha, Caqueret; Addai, Baturina, Rodriguez; Douvikas. Allenatore: Fabregas. 

A disposizione: Cavlina, Vigorito, Smolcic, Vojvoda, Ramon, Kempf, Valle, Sergi Roberto, Perrone, Kuhn, Paz, Morata, Cerri. 

SASSUOLO (4-3-3): Turati; Coulibaly, Romagna, Candè, Pieragnolo; Boloca, Lipani, Iannoni; Volpato, Cheddira, Fadera. Allenatore: Grosso. 

A disposizione: Muric, Satalino, Idzes, Muharemovic, Odenthal, Doig, Wranckx, Matic, Koné, Thorstvedt, Berardi, Pierini, Pinamonti, Moro, Laurienté. 

ARBITRO: Turrini di Firenze. ASSISTENTI: C. Rossi-Luciani. IV UFFICIALE: Colombo. VAR: Serra. ASS. VAR: Paganessi. 

Como-Sassuolo: scopri tutte le quote

 

 

 

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Coppa Italia

Da non perdere