Como-Sassuolo: orario, diretta, probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming la Coppa Italia in tempo reale  

COMO - Battuta la Fiorentina al Franchi in rimonta, alle ore 21 il Como ospita allo stadio Giuseppe Sinigaglia il Sassuolo , reduce dal ko del Meazza contro l' Inter (2-1), nel secondo turno di Coppa Italia . Al debutto nella competizione i lariani di Cesc Fabregas hanno superato 3-1 il Südtirol: andati sotto, i lombardi l'hanno ribaltata grazie alla doppietta di Douvikas e al sigillo di Da Cunha. Gli emiliani di Fabio Grosso , invece, all'esordio hanno estromesso dalla competizione il Catanzaro, sconfitto grazie alla rete di Doig. La vincente affronterà agli ottavi la Fiorentina di Stefano Pioli .

Como-Sassuolo: diretta tv e streaming

Como-Sassuolo, gara valida per il secondo turno di Coppa Italia, è in programma alle ore 21 allo stadio Giuseppe Sinigaglia e sarà visibile in esclusiva in diretta in chiaro su Italia 1. Inoltre sarà disponibile anche in streaming su Mediaset Infinity.

Le probabili formazioni di Como-Sassuolo

COMO (4-2-3-1): Butez; Posch, Goldaniga, Diego Carlos, Alberto Moreno; Da Cunha, Caqueret; Addai, Baturina, Rodriguez; Douvikas. Allenatore: Fabregas.

A disposizione: Cavlina, Vigorito, Smolcic, Vojvoda, Ramon, Kempf, Valle, Sergi Roberto, Perrone, Kuhn, Paz, Morata, Cerri.

SASSUOLO (4-3-3): Turati; Coulibaly, Romagna, Candè, Pieragnolo; Boloca, Lipani, Iannoni; Volpato, Cheddira, Fadera. Allenatore: Grosso.

A disposizione: Muric, Satalino, Idzes, Muharemovic, Odenthal, Doig, Wranckx, Matic, Koné, Thorstvedt, Berardi, Pierini, Pinamonti, Moro, Laurienté.

ARBITRO: Turrini di Firenze. ASSISTENTI: C. Rossi-Luciani. IV UFFICIALE: Colombo. VAR: Serra. ASS. VAR: Paganessi.

