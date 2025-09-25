Torino-Pisa: orario, diretta, probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming la Coppa Italia

TORINO - Reduce dal pesante ko interno in campionato contro l'Atalanta (0-3), il Torino va a caccia del riscatto e alle ore 21 ospita allo stadio Olimpico il Pisa nel secondo turno di Coppa Italia. Avvio di stagione piuttosto complicato per i granata che hanno, insieme al Lecce, la peggior difesa della Serie A con otto gol subiti in quattro gare e anche l'attacco meno prolifico, con un solo gol all'attivo, quello di Giovanni Simeone all'Olimpico contro la Roma, che è però valso i tre punti. A completare il quadro il netto ko per 5-0 al debutto al Meazza contro l'Inter e lo 0-0 davanti ai propri tifosi contro la Fiorentina. Restando invece al trofeo nazionale, nel primo turno la formazione di Marco Baroni ha eliminato il Modena grazie alla rete di Vlasic in avvio di ripresa. Ma se Atene piange, Sparte non ride. I toscani di Alberto Gilardino, infatti, sono ultimi in classifica insieme al Lecce con appena un punto conquistato, quello al Gewiss Stadium contro l'Atalanta all'esordio. I nerazzurri, però, hanno ben figurato anche nelle altre uscite perdendo 1-0 in casa contro Roma e Udinese e 3-2 al Maradona contro i campioni d'Italia del Napoli. In Coppa Italia, invece, hanno estromesso dalla competizione il Cesena ai calci di rigore. La vincente affronterà agli ottavi la Roma di Gian Piero Gasperini.