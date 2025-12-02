Ricordate Candreva e la Salernitana? VAR, altro caso Juve: David, capolavoro annullato ma...

Altro caso arbitrale con in campo la Juventus , ancora una volta per una valutazione VAR legata al fuorigioco. Nella sfida contro l' Udinese di Coppa Italia , infatti, il gol spettacolare di David è stato annullato dopo un check, con la decisione finale che ha sanzionato una posizione irregolare dell’attaccante. Tuttavia le immagini diffuse successivamente hanno mostrato un possibile errore nel tracciamento delle linee, con il VAR che avrebbe considerato il difensore sbagliato come riferimento. Un episodio che ricorda da vicino quanto accaduto in Juve-Salernitana , quando il gol di Milik venne cancellato a causa di un presunto offside di Bonucci , tenuto però abbondantemente in gioco da Candreva vicino alla bandierina del calcio d'angolo e dimenticato da chi tracciava la linea. Due situazioni diverse ma unite da un filo comune: errori di valutazione che riaprono un dibattito mai realmente sopito.

Il fuorigioco di David e la coincidenza con l’episodio Milik

L’eurogol di David, arrivato verso la mezz’ora del primo tempo su assist di Miretti, era sembrato regolare a velocità reale. Dopo minuti di attesa, però, il VAR ha confermato a Fourneau la posizione di fuorigioco dell’attaccante, inducendo l’arbitro a fischiare punizione per i friulani. Le immagini del replay hanno però evidenziato un dettaglio: la Sala Var avrebbe tracciato la linea sul difensore sbagliato, quello al centro dell’area e non sull’esterno, potenzialmente in grado di tenerlo in gioco. Una dinamica che ricorda fortemente la clamorosa svista avvenuta in Juve-Salernitana, quando il gol del 3-2 di Milik venne annullato per il presunto offside di Bonucci, nonostante successivi fotogrammi - diffusi solo dopo la gara - rivelassero che Candreva teneva in gioco tutti. "C'è stato un errore ma nessuno ha sbagliato", commentò Gravina parlando di immagini che non erano a disposizione della sala VAR in quel momento.

