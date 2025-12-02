Tuttosport.com
McKennie commuove, Koopmeiners tranquillizza: “È la storia della Juve”

Le dichiarazioni dei due centrocampisti bianconeri dopo la vittoria agli ottavi di finale di Coppa Italia contro l'Udinese
3 min
koopmeinersmckennieJuventus-Udinese
McKennie commuove, Koopmeiners tranquillizza: “È la storia della Juve”© Redazione

La Juventus centra la terza vittoria consecutiva, la seconda all’Allianz con Spalletti alla guida, superando l’Udinese in Coppa Italia e accedendo ai quarti. I bianconeri offrono una prova solida e tengono sempre in mano la partita, con i friulani incapaci di trovare una vera reazione. A decidere il match l’autorete di Palma e un rigore realizzato da Locatelli, mentre vengono cancellati dal Var due gol a David (anche per un errore) e uno a Openda nel finale. Da registrare l’infortunio di Gatti. E dopo il triplice fischio arrivano anche le analisi, in chiave positiva, di McKennie e Koopmeiners.

McKennie: "L'importante è vincere"

McKennie analizza così la prestazione della Juve: "Gol non o gol l’importante è vincere, anche se giochi male l’importante è vincere. La Juve è un grande club e deve tornare come prima, per la nostra storia vogliamo vincere e tornare in alto. Vogliamo continuare così". Poi sull'affidabilità e la possibilità di giocare in più ruoli: "Io voglio solo aiutare la mia squadra e l’allenatore. Io sono sempre disponibile, corro e poi il resto vediamo".

Koopmeiners: "La vittoria è la storia della società"

E anche Koopmeiners dice: "Volevo spingere con la palla, penso che con i miei passaggi posso aiutare la squadra. Se mi è uscita la spalla? Non è uscita fuori, ma ho sentito solo qualcosa". Poi continua sul successo: "La vittoria è la storia di questa società. Dobbiamo giocare per vincere. Il Napoli? Grande partita, vediamo domenica".

