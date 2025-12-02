Coppa Italia, Juve-Udinese 2-0: un'autorete e un rigore da videocalcio portano Spalletti ai quarti

Difesa a quattro, Yildiz illumina, David segna senza toccare il pallone

Spalletti si presenta per la prima volta a quattro dietro: Kalulu e Cabal esterni, Gatti e Kelly al centro. McKennie e Cambiaso esterni, regia inedita Miretti-Koopmeiners, davanti Yildiz e David. Numero 10 e capitano, il turco è l'anima della Juve e Spalletti non ci rinuncia, e da lui passano i palloni più importanti: due tiri pericolosi in venti minuti e palle invitanti messe in area, con l'Udinese schiacciata. Bella intesa in regia, Cabal il tasto dolente tra scelte sbagliate in avanti e dietro con Spalletti che non si capacita, continuando a catechizzare il colombiano. La Juventus riesce comunque a sbloccare la partita al 23', ma dalla parte opposta rispetto a quella di Cabal: giocata in verticale sulla destra per David che si accorge di essere in fuorigioco e si disinteressa del pallone fiondandosi a centro area, McKennie è bravo a seguire l'azione e a mettere al centro propiziando l'autorete del giovane centrale Palma che tocca con la punta anticipando l'avversario ma battendo il proprio portiere. Un gol che, anche se non arrivato direttamente con un suo tocco, porta tutta la firma del centravanti canadese.