Gatti infortunato, Juve sos difesa: ko anche il terzo centrale. Cosa è successo

Un’altra serata complicata e legata agli infortuni per la Juventus , costretta a fare i conti con l’ennesima tegola in difesa. Dopo le recenti assenze di Bremer e Rugani e il lungo stop di Vlahović, Spalletti deve fare i conti con l’infortunio di Federico Gatti . Il centrale bianconero si è fermato improvvisamente durante la sfida contro l'Udinese in Coppa Italia , lasciando subito intuire il problema. E in uno Stadium in apprensione per le sue condizioni, il tecnico lo cambia per inserire Locatelli.

Cos’è successo a Gatti

L’infortunio di Federico Gatti è arrivato in un’azione apparentemente innocua, mentre andava in marcatura su Buksa. Nel tentativo di chiudere l’attaccante avversario, il difensore della Juventus ha appoggiato male il piede destro sul terreno, sentendo immediatamente dolore al ginocchio. Gatti si è fermato all’istante, alzando il braccio per richiedere l’interruzione del gioco. Lo staff medico è subito intervenuto e, dopo un rapido consulto, il giocatore ha chiesto il cambio. Visibilmente scosso e contrariato, ha lasciato il campo accompagnato dai sanitari, dirigendosi direttamente negli spogliatoi mentre al suo posto è entrato Locatelli. L’ambiente juventino resta ora in apprensione, in attesa di capire quanto sia grave la distorsione al ginocchio e i tempi di recupero. E ora il pensiero va anche alla gara importante del weekend contro il Napoli dove il rischio è quello di avere difensori contati. Anche questa sera, infatti, ha convocato Pedro Felipe della Next Gen per confermare le difficoltà nel reparto.

WHATSAPP TUTTOSPORT: clicca qui e iscriviti ora al nuovo canale, resta aggiornato LIVE