Atalanta-Genoa: probabili formazioni, orario e dove vedere in tv e streaming la Coppa Italia

Una partita per poter allontanare definitivamente il momento negativo e proseguire il percorso intrapreso finora. L'Atalanta di Raffaele Palladino tornerà in campo per gli ottavi di finale di Coppa Italia contro il Genoa (calcio d'inizio alle ore 15.00 alla New Balance Arena), l'obiettivo è quello di ottenere la terza vittoria consecutiva in tutte le competizioni e conquistare di conseguenza il passaggio del turno. Il nuovo allenatore dei bergamaschi ha confermato l'importanza del match: "La Coppa Italia è un obiettivo - ha dichiarato ai microfoni di Sportmediaset -. Il Genoa? Non bisogna mai sottovalutare nessuna partita, in qualsiasi competizione. Gli avversari sono di un ottimo livello, con De Rossi stanno attraversando un buon momento, c’è massima attenzione a tutto. A me interessa che la squadra abbia la mentalità di vincere la partita, bisogna dare continuità di prestazioni e risultati". Nelle ultime cinque gare giocate a Bergamo sono arrivate soltanto due vittorie dei padroni di casa e tre pareggi consecutivi. L'ultima vittoria del Genoa a Bergamo risale al 2016 quando Gasperini allenava ancora i rossoblù. Palladino, invece, affronterà per la seconda volta in carriera Daniele De Rossi, l'ultima volta perse 4-1 quando era alla guida del Monza. Ha parlato anche il tecnico del Grifone, reduce dall’importante vittoria contro il Verona per 2-1: “Siamo molto motivati ad affrontare un avversario come l'Atalanta e misurarci in una competizione come la Coppa Italia. Noi ci crediamo - dice il tecnico del Genoa alla vigilia della sfida in casa dei nerazzurri -. Faremo di tutto per passare il turno nel rispetto dei sacrifici che facciamo ogni giorno, delle ambizioni di una società che punta a crescere e dei tifosi che ci seguiranno in tanti anche in questa trasferta feriale e ai quali va il nostro grazie".