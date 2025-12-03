Inter-Venezia: orario, diretta, probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming la Coppa Italia

MILANO - Ritrovato il successo grazie al 2-0 firmato Lautaro Martinez (doppietta) all’Arena Garibaldi-Romeo Anconetani contro il Pisa, alle ore 21 l’Inter ospita allo stadio Giuseppe Meazza il Venezia negli ottavi di finale della Coppa Italia. Grazie alla vittoria in campionato i nerazzurri si mettono alle spalle la doppia sconfitta rimediata in una settimana nel derby contro il Milan (0-1 siglato Pulisic) e in Champions League contro l'Atletico Madrid (2-1). La formazione di Cristian Chivu insegue la decima affermazione nel trofeo nazionale e fa il proprio ingresso nel tabellone. I lagunari, invece, reduci da tre vittorie di fila in Serie B, hanno già estromesso dalla competizione il Mantova (4-0) e l'Hellas Verona (ai rigori). La squadra di Giovanni Stroppa, dunque, sta vivendo un ottimo periodo e sogna l'impresa. La vincente sfiderà ai quarti una tra Roma e Torino.