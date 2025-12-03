Tuttosport.com
Inter-Venezia: orario, diretta, probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming la Coppa Italia

I nerazzurri di Cristian Chivu ospitano al Meazza i lagunari di Giovanni Stroppa negli ottavi del trofeo nazionale. La vincente affronterà una tra Roma e Torino
3 min
Inter-Venezia: orario, diretta, probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming la Coppa Italia© Marco Canoniero

MILANO - Ritrovato il successo grazie al 2-0 firmato Lautaro Martinez (doppietta) all’Arena Garibaldi-Romeo Anconetani contro il Pisa, alle ore 21 l’Inter ospita allo stadio Giuseppe Meazza il Venezia negli ottavi di finale della Coppa Italia. Grazie alla vittoria in campionato i nerazzurri si mettono alle spalle la doppia sconfitta rimediata in una settimana nel derby contro il Milan (0-1 siglato Pulisic) e in Champions League contro l'Atletico Madrid (2-1). La formazione di Cristian Chivu insegue la decima affermazione nel trofeo nazionale e fa il proprio ingresso nel tabellone. I lagunari, invece, reduci da tre vittorie di fila in Serie B, hanno già estromesso dalla competizione il Mantova (4-0) e l'Hellas Verona (ai rigori). La squadra di Giovanni Stroppa, dunque, sta vivendo un ottimo periodo e sogna l'impresa. La vincente sfiderà ai quarti una tra Roma e Torino.

SEGUI INTER-VENEZIA IN DIRETTA SUL NOSTRO SITO

Inter-Venezia: diretta tv e streaming

Inter-Venezia, ottavo di finale di Coppa Italia, è in programma alle ore 21 allo stadio Giuseppe Meazza di Milano e sarà visibile in esclusiva in diretta in chiaro su Italia 1. Inoltre sarà disponibile anche in streaming su Mediaset Infinity. 

Le probabili formazioni di Inter-Venezia

INTER (3-5-2): Josep Martinez; Bisseck, De Vrij, Carlos Augusto; Diouf, Frattesi, Zielinski, Sucic, Luis Henrique; F.P. Esposito, Thuram. Allenatore: Chivu.

A disposizione: Sommer, Taho, Acerbi, Akanji, Bastoni, Calhanoglu, Mkhitaryan, Barella, Dimarco, Cocchi, Lautaro Martinez.

VENEZIA (3-5-2): Grandi; Korac, Venturi, Bjarkason; Compagnon, Lella, Bohinen, Duncan, Haps; Casa, Fila. Allenatore: Stroppa.

A disposizione: Stankovic, Minelli, Hainaut, Doumbia, Busio, Kike Perez, Adorante, Sagrado, El Haddad.

ARBITRO: Di Marco di Ciampino. ASSISTENTI: Preti-Ricci. IV UFFICIALE: Bonacina. VAR: Nasca. ASS. VAR: Mazzoleni. 

 

 

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Coppa Italia

