Al Napoli servono 20 rigori per i quarti di Coppa Italia: l'incredibile finale col Cagliari

Il Napoli dà seguito alla vittoria dell'Olimpico contro la Roma in campionato e supera agli ottavi di finale di Coppa Italia il Cagliari solamente dopo i calci di rigore. La formazione di Antonio Conte sblocca la gara nel primo tempo al minuto 28 con Lorenzo Lucca , abile di testa a sfruttare il crossi di Vergara e a battere Caprile. Nella ripresa, al minuto 67, arriva a sorpresa il pareggio dei sardi grazie a Sebastiano Esposito , subentrato a Gaetano. Caprile nega il nuovo vantaggio dei partenopei in diverse occasioni, trascinando così il match ai calci di rigore. Dal dischetto sarà una sequenza lunghissima: dopo 20 rigori, decisivo l'errore di Luvumbo con Buongiorno che mette dentro quella della qualificazione partenopea. Ai quarti di finale, il Napoli affronterà la vincente dell'altro ottavo tra Fiorentina e Como , in programma il 27 gennaio alle ore 21 allo stadio Franchi di Firenze.

La sequenza dei rigori

Inizia il Cagliari con Obert che di sinistro all'incrocio batte Milinkovic-Savic: per il Napoli va Politano che spiazza Caprile e pareggia i conti. Borrelli di destro fa 2-1 per i sardi, così come McTominay che apre il piattone destro e fa 2-2. Il terzo rigorista del Cagliari è Prati che di destro è impeccabile e riporta avanti la formazione di Pisacane: Noah Lang riporta subito la questione in parità con un altro rigore calciato in maniera perfetta. Il primo errore dagli undici metri arriva dai piedi di Felici che calcia sulla traversa il quarto rigore; è la volta di Hojlund che non sbaglia, spiazza Caprile e porta avanti la formazione di Conte. Perfetto il rigore di Sebastiano Esposito che piazza la palla sotto il sette ma è decisivo l'errore di Neres che si fa ipnotizzare da Caprile e porta le due squadre a oltranza. Perfetto il sesto tiro dal dischetto di Luperto, così come quello di Elmas che non fallisce. Adopo mette a segno il settimo rigore così come Milinkovic-Savic che buca Caprile con una sassata. Anche Idrissi è perfetto dal dischetto, stessa sorte per Spinazzola. Di Pardo cambia angolo, spiazzando ancora il numero uno dei partenopei così come Juan Jesus che porta il punteggio sull'8-8. L'errore decisivo per il Cagliari arriva dai piedi di Luvumbo mentre è Buongiorno a portare il Napoli ai quarti di finale di Coppa Italia.