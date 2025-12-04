Bologna-Parma: orario, diretta, probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming la Coppa Italia

BOLOGNA - Reduce dalla sconfitta interna in campionato contro la Cremonese (1-3) che ha interrotto una striscia di 12 risultati utili consecutivi tra tutte le competizioni, il Bologna cerca il riscatto e alle ore 18 ospita allo stadio Renato Dall'Ara il Parma nel derby emiliano che vale gli ottavi di finale della Coppa Italia. I rossoblù di Vincenzo Italiano sono chiamati a difendere il titolo conquistato la scorsa stagione, quando una rete di Dan Ndoye decise la finale del 14 maggio contro il Milan riportando il trofeo sotto le Due Torri a distanza di ben 51 anni dall'ultimo trionfo che risaliva al 1974. Per Orsolini e compagni si tratta dell'esordio stagionale nella competizione mentre i gialloblù hanno già superato due turni: la formazione di Carlos Cuesta, reduce dal ko del Tardini contro l'Udinese (0-2), ha infatti estromesso dalla competizione prima il Pescara (2-0) e poi lo Spezia, battuto ai calci di rigore dopo il 2-2 maturato nei 120 minuti tra tempi regolamentari e supplementari. Le due squadre si sono affrontate poche settimane fa, esattamente il 2 novembre, e ad aver la meglio è stato il Bologna che, nonostante il vantaggio lampo del Parma con Bernabé dopo appena 13 secondi, è riuscito a ribaltarla grazie alla doppietta di Castro e al sigillo di Miranda. Tornando alla gara di questa sera, la vincente sfiderà ai quarti una tra Lazio e Milan.
Bologna-Parma: diretta tv e streaming
Bologna-Parma, ottavo di finale di Coppa Italia, è in programma alle ore 18 allo stadio Renato Dall'Ara di Bologna e sarà visibile in esclusiva in diretta in chiaro su Italia 1. Inoltre sarà disponibile anche in streaming su Mediaset Infinity.
Le probabili formazioni di Bologna-Parma
BOLOGNA (4-2-3-1): Ravaglia; De Silvestri, Heggem, Lucumí, Lykogiannis; Ferguson, Sulemana; Bernardeschi, Fabbian, Cambiaghi; Dallinga. Allenatore: Italiano.
A disposizione: Franceschelli, Pessina, Casale, Holm, Miranda, Zortea, Moro, Pobega, Castro, Dominguez, Immobile, Odgaard, Orsolini, Rowe.
PARMA (4-4-2): Guaita; Britschgi, Delprato, Troilo, Løvik; Bernabé, Estevez, Ordonez, Ondrejka; Benedyczak, Pellegrino. Allenatore: Cuesta.
A disposizione: Rinaldi, Corvi, Trabucchi, Conde, Valenti, Valeri, Begic, Hernani, Sorensen, Keita, Cremaschi, Djuric, Almqvist, Cutrone, Oristanio.
ARBITRO: Tremolada di Monza. ASSISTENTI: Garzelli-Pistarelli. IV UFFICIALE: Piccinini. VAR: Baroni. ASS. VAR: Pairetto.