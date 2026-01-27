Nico Paz e Morata gol, il Como rimonta la Fiorentina e vola ai quarti: Fabregas sfiderà il Napoli!

Il Como di Fabregas vince e convince anche in Coppa Italia. La Fiorentina di Vanoli ci prova sbloccando la gara al 7' con l'ex Cagliari Piccoli. Poco dopo - al 20' - gli ospiti trovano la rete del pareggio con la rete di Sergi Roberto. Al 28' esce per infortunio Douvikas, in uno stato di forma decisamente positivo, che lascia il posto a Nico Paz. Sarà proprio il numero 10 dei lariani a firmare la rete del sorpasso per i comaschi al 60'. I Viola subiscono la prepotente offensiva del Como, subendo anche la rete del definitivo 3-1, con l'ex Juventus Morata , alla prima rete con la maglia dei lariani. La squadra di Fabregas conquista una vittoria fondamentale, che vale la qualificazione ai quarti di finale. Ad attendere il Como al turno successivo sarà il Napoli di Antonio Conte, impegnato domani nella sfida decisiva contro il Chelsea - club in cui ha militato Fabregas da calciatore dal 2014 al 2019 - per sperare nella qualificazione ai playoff di Champions League.

Nico Paz entra e la ribalta: Fiorentina ko

Per la Fiorentina di Vanoli arriva un'altra pesante sconfitta, questa volta in Coppa Italia. Dopo il brutto ko rimediato al Franchi contro il Cagliari di Pisacane - match terminato 2-1 per i rossoblù -, i Viola sono costretti a raccogliere l'ennesima sconfitta stagionale, che sancisce l'eleminazione del club toscano dalla Coppa Italia, alla prima partita disputata quest'anno nella competizione. La rete di Piccoli nei primi istanti di gara aveva acceso le speranze di una possibile qualificazione per i toscani, ma le reti di Sergi Roberto, Nico Paz e Morata hanno mandato in frantumi i sogni della Fiorentina. Al Maradona sarà dunque Napoli-Como, con la vincitrice che affronterà in semifinale la squadra che uscirà vittoriosa dalla gara tra Inter e Torino, in programma il 4 febbraio.