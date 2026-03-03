Fabregas e il Como si fa: "Un gol andava trovato, l'Inter ha fatto un tiro, anzi un cross"

Il tecnico del Como Fabregas analizza così ai microfoni di Mediaset lo 0-0 contro l'Inter nella semifinale di andata di Coppa Italia : "Penso che magari un gol lo meritavamo alla fine. E' stata una partita molto tattica contro la squadra più dominante della Serie A. Noi abbiamo fatto la partita che volevamo fare e abbiamo avuto tre occasioni molto importante, quella di Valle è più facile segnare che sbagliare. Oggi loro solo un tiro che poi voleva essere un cross. Esco soddisfatto e con un sapore amaro perché l'1-0 ci poteva stare".

Il sogno del Como

Poi aggiunge: "La rivincita è solo per i perdenti. La gente ti aspetta anche per mesi, ma la gente intelligente che ha fame e voglia è gente che attende le opinioni di tutti. Noi dobbiamo continuare a remare, mancano 12, speriamo 13, partite. Ora dobbiamo riposare perché noi giochiamo sabato, l'Inter gioca domenica, speriamo di stare bene per il match di ritorno". E proprio sul match di ritorno: "Noi siamo il Como e loro l'Inter, la mentalità è diversa tra i due club. Noi vogliamo alzare l'asticella, abbiamo meritato di giocarci la semifinale a San Siro, se me lo dicevi quando giocavamo in Serie B non ci credevo. Godiamoci il momento, c'è tanta Serie A da giocare prima del ritorno. Ma questa è una domanda più per Chivu, di solito sono dominanti e oggi non gli abbiamo resto la vita facile". E sui sogni del futuro: "Sono parole importanti. L'idea dal giorno 1 due anni fa è quella di crescere sempre. Si può continuare così. La mia testa ora è alla prossima partita, ma un giorno il sogno è quello di arrivare a lottare per qualcosa di più. Importante capire la crescita di questi due anni e poi vediamo dove si arriva".