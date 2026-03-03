Como-Inter, diretta semifinale Coppa Italia: risultato in tempo reale e formazioni

Benvenuti alla diretta di Como-Inter! I lariani di Fabregas e i nerazzurri di Chivu scendono in campo al Sinigaglia per contendersi il primo round della semifinale di Coppa Italia: le due formazioni si ritroveranno il 22 aprile a San Siro per il secondo atto. Ai quarti, il Como ha sconfitto il Napoli ai calci di rigore (decisivi gli errori di Lukaku e Lobotka ) mentre l'Inter ha eliminato il Torino (2-1). Sull'altro lato del tabellone, a contendersi la finale del 13 maggio sono Lazio e Atalanta, attese mercoledì 4 all'Olimpico.

20:20

1985: il Como batte l’Inter per l’ultima volta

Risale a oltre 40 anni fa l’ultimo successo del Como sull’Inter. Era infatti il 15 dicembre 1985 quando i lariani battevano i nerazzurri alla 14ª giornata di Serie A, trascinati dalla rete di Stefano Borgonovo (scomparso nel 2013 all’età di 49 anni, l’ex Fiorentina e Milan aveva annunciato 5 anni prima di essere affetto da SLA).

20:12

Zielinski: "Pronti a tutto per il double"

Queste le parole di Zielinski, che ha anzitutto risposto sull’obiettivo double (l’ultimo a riuscirci in casa Inter è stato proprio l’ex difensore nerazzurro Chivu nel 2010): "Obiettivo scudetto e Coppa Italia? Sarebbe una cosa fantastica. Faremo di tutto per poter vincere questi due trofei importanti. Abbiamo tutto nelle nostre mani". Qui l’intervento completo di Zielinski.

20:10

La formazione ufficiale del Como

Così il Como di Fabregas, con Diego Carlos che sostituisce Kempf, a sua volta fermato dal problema all'anca:

COMO (4-2-3-1): Butez; Smolcic, Ramon, Diego Carlos, Valle; Sergi Roberto, Perrone; Vojvoda, Caqueret, Da Cunha; Nico Paz. Allenatore: Fabregas.

20:03

La formazione ufficiale dell'Inter

Questi gli 11 titolari scelti da Chivu, che dal 1' minuto schiera anche Diouf alle spalle di Pio Esposito.

INTER (3-5-1-1): Martinez; Bisseck, Acerbi, Bastoni; Darmian, Frattesi, Calhanoglu, Sucic, Carlos Augusto; Diouf; Esposito. Allenatore: Chivu.

19:55

Le agende di Como e Inter

I prossimi impegni nelle agende di Fabregas e Chivu prevedono rispettivamente la trasferta di Cagliari di sabato 7 e il derby della Madonnina di domenica 8 marzo.

19:50

L’ultimo precedente in Coppa

Rimanda invece agli ottavi del 1991 l’ultimo precedente di Coppa Italia fra Como e Inter. Quell’anno, dopo il 2-2 di San Siro, i nerazzurri guadagnarono l’accesso ai quarti grazie al definitivo 2-1 del Sinigaglia (di Berti e Klinsmann le reti che decisero l’incontro).

19:45

I precedenti in campionato fra Como e Inter

Si è disputato il 6 dicembre a San Siro l’ultimo precedente tra le formazioni di Fabregas e Chivu, con i nerazzurri che alla 14ª giornata di Serie A si sono imposti con il finale di 4-0: reti di Lautaro, Thuram, Calhanoglu e Carlos Augusto. Un poker a cui ha partecipato anche Dimarco con 2 assist.

19:40

Lazio-Atalanta l’altra semifinale

Saranno Lazio e Atalanta a contendersi la finale in programma il 13 maggio. Le formazioni di Sarri e Palladino, dopo avere eliminato rispettivamente Bologna e Juventus, hanno raggiunto il penultimo atto previsto nei due appuntamenti del 4 marzo e 22 aprile.

19:35

La direzione arbitrale

Questa invece la designazione arbitrale dell’incontro:

Arbitro: Di Bello (Brindisi); Assistenti: Peretti-Colarossi; Quarto ufficiale: Zufferli; Var: Mazzoleni; Ass. Var: Maresca.

19:30

Como-Inter: le probabili formazioni

Queste le panchine e i possibili schieramenti di Fabregas e Chivu: fischio d'inizio ore 21!

COMO (4-2-3-1): Butez; Smolcic, Ramón, Kempf, Valle; Perrone, da Cunha; Vojvoda, Caqueret, Rodriguez; Nico Paz. Allenatore: Fabregas. A disposizione: Tornqvist, Vigorito, Cavlina, Goldaniga, Roberto, Douvikas, Lahdo, Moreno, Kuhn, Baturina, Carlos, Diao, Van der Brempt. Indisponibili: Addai, Morata. Squalificati: nessuno. Diffidati: Morata, Kuhn, Paz, Carlos, Van der Brempt, Ramon, Roberto.

INTER (3-5-1-1): Martínez; Bisseck, Acerbi, Bastoni; Darmian, Sucic, Calhanoglu, Diouf, Carlos Augusto; Frattesi; Esposito. Allenatore: Chivu. A disposizione: Sommer, Di Gennaro, De Vrij, Akanji, Dumfries, Dimarco, Luis Henrique, Zielinski, Barella, Mkhitaryan, Lavelli, Thuram. Indisponibili: Bonny, Lautaro. Squalificati: nessuno. Diffidati: Esposito, Kamate, Sucic.

Stadio Giuseppe Sinigaglia, Como.