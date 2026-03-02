Zielinski, addio alla Champions ma resta lo stile Inter: "Per il Doblete pronti a tutto”

"Obiettivo scudetto e Coppa Italia ? Sarebbe una cosa fantastica. Faremo di tutto per poter vincere questi due trofei importanti. Abbiamo tutto nelle nostre mani". Lo ha dichiarato a "SportMediaset" il centrocampista dell'Inter Piotr Zielinski , alla vigilia della semifinale d'andata di Coppa Italia contro il Como in programma domani sera. "Il derby per chiudere il discorso Scudetto? Beh, in primis pensiamo al Como e dobbiamo fare bene lì, poi penseremo al derby. Ovviamente le ultime partite non sono andate come volevamo, ma penso che proprio nell'ultimo derby in campionato meritavamo qualcosa in più. Ma poi ci sarà tempo per prepararlo, per pensare bene a quella partita e dimostrare la nostra forza" le parole dell'ex giocatore del Napoli. "Un fioretto se dovessi segnare un gol decisivo al Milan? Non lo so, penso che non sia importante chi farà gol, sarà importante vincere la partita, perché sarebbe un bel regalo per i nostri tifosi, per noi stessi e per tutta la stagione. In Serie A stiamo andando alla grande".

Chalanoglu, Champions e Nico Paz

Sul rigore lasciato a Chalanoglu, ha aggiunto: "Certo, poi Hakan ha un piede educatissimo, penso che calci benissimo i rigori. Era giusto così, è tornato e doveva fare gol, doveva prendere lui la palla. Questo è anche un bel gesto per quanto riguarda la squadra". E sulla vicinanza dei tifosi dopo l'eliminazione in Champions ha detto: "Sicuramente i nostri tifosi sono stati fantastici. Ci hanno sempre sostenuto, ci hanno dato una grande mano anche ieri sera. Poi ovviamente la delusione per l'eliminazione c'era, ma per fortuna abbiamo giocato subito questa partita e abbiamo dato la giusta risposta". Infine, un pensiero sul Como e su Nico Paz. "Penso che sia un fuoriclasse. Cioè, sta dimostrando questa stagione la sua qualità, veramente ha numeri impressionanti. Quindi sicuramente bisognerà fare tanta attenzione su di lui, ma non solo, perché comunque gioca un calcio fantastico. Il Como ha tantissimi giocatori di qualità e come struttura sono veramente forti. Poi hanno un grandissimo allenatore e si stanno vedendo gli effetti".