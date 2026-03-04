Lazio-Atalanta: orario, diretta, probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming la Coppa Italia

La Coppa Italia per salvare la stagione. Dopo un campionato fin qui assolutamente deludente, che la vede lontanissima dalle zone che valgono le coppe, la Lazio punta tutto sulla Coppa Italia per provare a guadagnarsi una chance di giocare in Europa il prossimo anno. Il primo atto va in scena all'Olimpico, con la semifinale di andata contro l'Atalanta. Una sfida molto complicata per i biancocelesti, che di fatto non vincono da oltre un mese, fatta salva la parentesi del quarto di finale contro il Bologna in cui la qualificazione è arrivata ai rigori. In più, domenica è arrivato un altro colpo duro da digerire, con il 2-0 subito in casa del Torino, dove Sarri aveva comunque optato per un leggero turnover. "Abbiamo appena affrontato la Lazio in campionato, sappiamo che avranno il dente avvelenato. Ci teniamo molto a questa coppa, è anche una strada più veloce per l'Europa" ha dichiarato ai microfoni di Sportmediaset Raffaele Palladino alla vigilia del match.