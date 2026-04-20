Inter-Como: probabili formazioni, orario e dove vedere in tv e streaming la Coppa Italia

L'Inter riceve il Como a San Siro per la semifinale di ritorno di Coppa Italia. La sfida di andata in casa della squadra di Fabregas è terminata 0-0. Chi passa il turno volerà in finale e sfiderà la vincente dell'altra semifinale tra Atalanta e Lazio. I nerazzurri sono primi nella classifica di Serie A, ad un passo dallo scudetto, e vengono dalla vittoria casalinga coontro il Cagliari mentre Nico Paz e compagni sono reduci da due sconfitte di fila, contro Inter e Sassuolo, e hanno rimediato appena un punto nelle ultime tre giornate di campionato, compromettendo la corsa alla prossima Champions League. Ora, però, testa alla Coppa Italia e alla possibilità di conquistare un posto nella finalissima.
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Dove vedere Inter-Como: diretta tv e streaming
La partita tra Inter e Como è in programma alle ore 21 a San Siro e sarà visibile in diretta tv in chiaro su Canale 5. Sarà disponibile in diretta streaming sulla piattaforma Mediaset Infinity.
Inter-Como, probabili formazioni
INTER (3-5-2): Sommer; Akanji, Acerbi, Bisseck; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Zielinski, Dimarco; Thuram, P. Esposito. All. Chivu
COMO (4-2-3-1): Butez; Van der Brempt, Ramon, Kempf, Valle; Da Cunha, Perrone; Diao, Paz, Baturina; Douvikas. All. Fabregas