Inter-Como: probabili formazioni, orario e dove vedere in tv e streaming la Coppa Italia

L'Inter riceve il Como a San Siro per la semifinale di ritorno di Coppa Italia. La sfida di andata in casa della squadra di Fabregas è terminata 0-0. Chi passa il turno volerà in finale e sfiderà la vincente dell'altra semifinale tra Atalanta e Lazio. I nerazzurri sono primi nella classifica di Serie A, ad un passo dallo scudetto, e vengono dalla vittoria casalinga coontro il Cagliari mentre Nico Paz e compagni sono reduci da due sconfitte di fila, contro Inter e Sassuolo, e hanno rimediato appena un punto nelle ultime tre giornate di campionato, compromettendo la corsa alla prossima Champions League. Ora, però, testa alla Coppa Italia e alla possibilità di conquistare un posto nella finalissima.