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Acerbi tira giù Douvikas e si porta via la maglia: Inter-Como, per Sozza è tutto ok

L’episodio è avvenuto poco prima del vantaggio firmato da Baturina: per il direttore di gara nessuna irregolarità da parte del difensore nerazzurro
2 min
ComoIntercoppa italia
Acerbi tira giù Douvikas e si porta via la maglia: Inter-Como, per Sozza è tutto ok

MILANO - Subito polemiche nella gara di ritorno della semifinale di Coppa Italia tra Inter e Como, con diversi episodi che fanno discutere già nel primo tempo. Al 27’, l’azione più controversa: Baturina, dalla distanza, disegna un pallonetto preciso e intelligente per innescare il taglio di Douvikas. L’attaccante del Como si inserisce bene, ma nel momento decisivo viene trattenuto da Acerbi, che tira la maglia in modo evidente come si può ben vedere dalle immagini. Il greco perde l’equilibrio e cade all’interno dell’area di rigore, trascinando a terra anche il difensore dell’Inter. Nonostante le proteste, l’arbitro Sozza decide di non intervenire e lascia proseguire il gioco. L’episodio non è isolato. Già al 19’, infatti, si era verificata una situazione molto simile: Douvikas era riuscito a superare Acerbi con uno scatto sulla fascia sinistra, mettendolo in difficoltà. Anche in quel caso i due erano entrati in contatto, finendo a terra al limite dell’area. A differenza dell’azione successiva, però, il direttore di gara aveva interpretato l’episodio come fallo dell’attaccante, punendo proprio Douvikas.

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