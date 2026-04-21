Inter e Como si sfidano a San Siro per la semifinale di ritorno di Coppa Italia . La gara di andata quasi non se la ricorda più nessuno, anche perché quello 0-0 fu uno spettacolo decisamente mediocre. Ma soprattutto perché era lo scorso 3 marzo, quasi 50 giorni fa. Le due squadre cercano un posto nella finalissima contro la vincente dell'altra semifinale tra Atalanta e Lazio . La squadra di Chivu ha messo i sigilli al campionato . Ma siccome l'appetito vien mangiando, in casa interista la parola " doblete " è già diventata trend topic, tra i tifosi sicuramente, ma anche nello spogliatoio. Le due protagoniste della semifinale di ritorno a San Siro sono a caccia di record: i nerazzurri, in caso di passaggio del turno, sognano la decima vittoria; i lariani potrebbero puntare al primo trofeo tra i grandi della loro storia. Segui la diretta sul nostro sito.

21:12

Como vicino al gol due volte

Doppia occasione per la squadra di Fabregas. Prima Martinez salva in calcio d'angolo su tentativo di Baturina da distanza ravvicinata e poi, subito dopo, Kempf colpisce la traversa di testa su azione di corner.

21:08

Prima chance per l'Inter

Grande azione personale di Zielinski: assist per Bonny dopo un tunnel, ma l'ex Parma non inquadra la porta.

21:06

Ospiti molto aggressivi nei primi minuti

La squadra di Fabregas pressa con grande determinazione.

21:02

SI PARTE

Iniziata la partita di San Siro tra Inter e Como.

20:49

Manca pochissimo all'inizio della sfida

Le squadre sono scese in campo per il riscaldamento e sono poi rientrate negli spogliatoi. Pochi minuti e comincia il match di San Siro.

20:40

Inter, il 'doblete' manca dal 2010

Il ventunesimo scudetto è ormai virtualmente cucito sul petto dell'Inter, ma la formazione guidata da Cristian Chivu ha l'obiettivo di centrare una doppietta che manca dal 2010, l'anno del Triplete firmato da José Mourinho, quando lo stesso Chivu era ancora protagonista in campo nella squadra che trionfò anche in Champions League.

20:27

I precedenti

L'Inter ha giocato due partite casalinghe contro il Como in Coppa Italia: ha vinto una volta nel 1958 nella fase a gironi (4-0 il 22 giugno 1958) e ha pareggiato la gara di andata degli ottavi di finale nel 1991/92 (2-2 il 29 ottobre 1991), superando poi il turno grazie alla vittoria in trasferta al ritorno.

20:13

La formazione ufficiale del Como

COMO (4-3-2-1): Butez; Van der Brempt, Ramón, Kempf, Valle; Diego Carlos, Da Cunha, Perrone; Paz, Baturina; Douvikas. All. Fabregas.

20:07

La formazione ufficiale dell'Inter

INTER (3-5-2): J. Martinez; Akanji, Acerbi, Carlos Augusto; Luis Henrique, Barella, Calhanoglu, Zielinski, Dimarco; Thuram, Bonny. All. Chivu.

19:53

Ecco chi andrà in finale di Coppa Italia per i bookie

Il pronostico di Inter-Como. Tutto in bilico al Meazza dopo lo 0-0 del Sinigaglia. LEGGI L'ARTICOLO

19:42

L'arbitro della partita

Simone Sozza della sezione di Seregno è stato designato per dirigere la semifinale di ritorno di Coppa Italia tra Inter e Como. Berti e Cecconi saranno gli assistenti, Marcenaro quarto uomo, Doveri e La Penna al Var.

19:30

Coppa Italia, Inter imbattuta con il Como

La squadra nerazzurra non ha mai perso contro i lariani in Coppa Italia: il bilancio è di sei vittorie e quattro pareggi (incluso quello nella sfida di andata di questa edizione) per i milanesi.

19:17

Dubbio in attacco per Chivu

Dubbi per il tecnico nerazzurro per quanto riguarda il reparto offensivo, con il ballottaggio tra Bonny e Pio Esposito per la maglia da titolare al fianco di Thuram.

19:09

Le parole di Akanji alla vigilia

"Abbiamo un bel vantaggio in Serie A, dodici punti su Milan e Napoli quando mancano solo cinque giornate. E' un'ottima situazione, ma la Coppa Italia è un'altra cosa, non partiamo da nessun vantaggio se non forse quello di giocare in casa: è una semifinale e il Como arriverà a Milano molto convinto, provando a fare il massimo, ma noi vogliamo andare in finale e fare la nostra miglior prestazione". Lo ha detto, ai microfoni di SportMediaset, il difensore dell'Inter alla vigilia della semifinale di ritorno di Coppa Italia (0-0 all'andata) contro il Como.

(San Siro, Milano)