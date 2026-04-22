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Calhanoglu insostituibile, Diao ricorderà la notte a lungo: pagelle Inter-Como

Martinez fa due miracoli, Baturina moto perpetuo. Luis Henrique, il solito vorrei ma non posso
Federico Masini
6 min
coppa italiaPagelle InterPagelle Como
Calhanoglu insostituibile, Diao ricorderà la notte a lungo: pagelle Inter-Como © Getty Images/LaPresse/AP

L'Inter batte il Como in rimonta ed è la prima finalista della Coppa Italia 2026. La squadra nerazzurra allenata da Cristian Chivu vince il ritorno della semifinale a San Siro per 3-2. Dopo lo 0-0 dell'andata, il Como va in vantaggio prima con Martin Baturina (32') poi allunga le distanze con Lucas Da Cunha all'inizio della ripresa (48'). L'Inter però risponde, fa valere la maggiore esperienza e va a segno due volte con Hakan Calhanoglu, che dimezza lo svantaggio al 69' e pareggia all'86', e chiude la partita all'89' con la rete di Petar Sucic.

Le pagelle dell'Inter

Martinez 8 Sui gol di Baturina e Da Cunha non può nulla, ma la respinta su Diao lanciato a rete sull'1-2 tiene in vita l'Inter e vale mezza qualificazione. Al 51' salva pure su Caqueret.

Akanji 6.5 Resta il dubbio sullo 0-1, quando rimane a metà strada. Incertezza però superata dal resto della gara, più che buona.

Acerbi 6 Sfida a suon di magliette tirate con Douvikas, tiene botta. Quando entra Diao, va in tilt. Bisseck (29’ st) 6 Un paio di falli ingenui, ma fa il suo.

Carlos Augusto 6 Ha il cliente più scomodo della serata, Paz, ma le cose migliori l'argentino le fa lontano dall'area e lui dietro tiene.

Luis Henrique 5.5 Il solito vorrei ma non posso.Dumfries (40’ st) ng.

Barella 6 Soffre il “mucchio” messo su da Fabregas sulla propria trequarti, però lievita nel- la ripresa.

Calhanoglu 9 Per un tempo è soffocato, ma nella ripresa i cordoni si smollano e sale in cattedra: solito destro diabolico da fuori, il colpo di testa all’angolino e l'assist per il 3-2. Insostituibile.

Zielinski 4.5 Primo tempo sotto tono, poi il patatrac a inizio ripresa che regala il 2-0 a Da Cunha. Sucic (15’ st) 8 Che in- gresso! Due assist per Calhanoglu e il gol partita.

Dimarco 5 Si fa sorprendere da Van der Brempt neanche fosse Lamine Yamal, errore da "vecchio Dimarco". Davanti è presente, ma pure impreciso nel calciare gli angoli. Diouf (15’ st) 7 Chivu gli chiede di puntare la porta e lo fa con continuità.

Thuram 6.5 Le marcature del Como sono arcigne. Al 37’ sfiora l’1-1, ma Perrone sulla linea respinge il colpo di testa a bot- ta sicura; nella ripresa quando svaria, guadagna terreno e fal- li importanti.

Bonny 5 Si scambia di posizione con Thuram, cerca qualche numero e troppo spesso l’azione personale, senza però riuscire a incidere. Esposito (29’ st) 6 Fa da boa, apre spazi: si fa sentire.

All. Chivu 7.5 Indovina i cambi: rimonta da ricordare, ora può puntare al double.

 

 

Le pagelle del Como

Butez 6 Nessun miracolo, impallinato da Calhanoglu e Sucic.

Ramon 6 Con Bonny ha vita facile, con Pio c’è da sudare di più.

Diego Carlos 6 Governa l’area finché può. Morata (45’ st) ng.

Kempf 6 Quando Thuram parte non ha la cilindrata per tenerlo, però quando difende in zona, tampona.

Van der Brempt 6 Preferito a Diao per contenere Dimarco, finisce per bruciarlo con un dribbling secco per l’assist dello 0-1. Smolcic (35’ st) 5.5 Affonda nel finale.

Da Cunha 7 Gioca molto verticale, con e senza pallone, quando accelera centralmente sono dolori per l’Inter; letale sullo 0-2. Caqueret (25’ st) 5.5 Non copre e non sfrutta la chance del 3-3.

Perrone 5 Gioca di posizione, salva su Thuram, ma dopo l'1-2 perde la bussola e le marcature: l'Inter sfonda proprio al centro.

Valle 6 Parte forte, poi rincula, senza concedere varchi.

Paz 7 Inizia col turbo: un tiro centrale, l’assist per Baturina parato. Dà il via all’azione dello 0-1 e, servito da Zielinski, manda in porta Da Cunha per lo 0-2.

Baturina 7.5 Trequartista, ma anche mezzala sinistra. Moto perpetuo nell’aggredire la retroguardia nerazzurra, gestisce bene un sacco di palloni: sfiora il gol, poi lo trova. Rodriguez (35’ st) ng.

Douvikas 6 Con Acerbi è una partita durai. Diao (25’ st) 4 Ricorderà a lungo il gol fallito appena entrato.

All. Fabregas 7 Quasi perfetto per 85 minuti, poi paga l'errore di Diao. 

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