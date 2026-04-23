Straordinario Motta, Gila da applausi. Scamacca al palo e De Ketelaere non al top: pagelle Atalanta-Lazio

Serata stregata per l'Atalanta di Palladino, a Bergamo vince la Lazio ai calci di rigore con il giovane portiere Motta assoluto protagonista: ha respinto addirittura quattro tiri dagli undici metri al termine di 120 minuti in cui solo i padroni di casa avevano provato a fare la partita (2 reti annullate, 29-8 le conclusioni complessive e 6-1 quelle in porta) subendo la rete dello svantaggio da Romagnoli all’84’ e riequilibrando tutto con Pasalic due minuti più tardi. Il 13 maggio, allo stadio Olimpico, la finale sarà Inter-Lazio.

Voti Atalanta

Carnesecchi 6.5 Prende gol al primo tiro in porta. Per il resto non è mai sollecitato. Para il rigore di Nuno Tavares.

Scalvini 6 Rischia grosso quando tocca la palla di mano dopo un rimbalzo. Ahanor (3’ pts) 6 Controlla nei supplementari.

Djimsiti 6 Macchia una prova quasi perfetta con la leggerezza nel duello con Romagnoli sullo 0-1.

Kolasinac 6 Se la cava senza patemi sul centrosinistra. Kossounou (26’st) 6 Si piazza a destra e alza il muro.

Zappacosta 6 Attacca con continuità, ma manca la cura nei cross.

De Roon 6 Non lucidissimo, ma comunque utile. Pasalic (26’st) 6.5 Si immola su Noslin e poi, con un po’ di fortuna, trova l’1-1.

Ederson 6.5 Si inserisce con una certa frequenza.

Bernasconi 6 Accademico sulla mancina, poi va ko. Bellanova (10’st) 5.5 Commette errori banali.

De Ketelaere 6 Non è nella sua versione top.

Zalewski 6 Si crea un paio di occasioni, pressa. Raspadori (26’st) 5.5 Tecnica e velocità non mancano, ma non incide.

Krstovic 6.5 Gila e Romagnoli lo tallonano, ma riesce a scaricare l’assist per Pasalic. Scamacca (45’st) 6 Entra e prende il palo.

All. Palladino 6.5 Tiene viva l’Atalanta con i cambi.

Pagelle Lazio

Motta 8.5 Straordinario! Insicuro sulla rete annullata a Ederson, fa il miracolo su Scamacca al 95’, quindi para ben 4 rigori!

Marusic 6 Poco più di un’ora di sostanza sulla destra. Lazzari (22’st) 6 Mette un po’ di freschezza lungo l’esterno.

Gila 7 Almeno tre interventi difensivi di spessore, contiene Krstovic finché il fisico regge. Provstgaard (31’st) 6 Dirige il traffico.

Romagnoli 6.5 Fa buona guardia con Gila, attento al centro della difesa. Zampata da attaccante per il vantaggio.

Nuno Tavares 6 Staziona sulla sinistra senza mai cercare l’affondo.

Basic 6 Gara dispendiosa sul centrodestra, si sacrifica. Dele Bashiru (31’st) 6 Rifornisce la squadra di energie.

Patric 6 Si rivela concreto. Cataldi (38’st) 6.5 Dà le giuste geometrie alla mediana.

Taylor 6 Qualità e quantità in mezzo al campo.

Cancellieri 5.5 Apprezzabile qualche ripiegamento difensivo, poco pungente là davanti. Isaksen (22’st) 5.5 Non aggiunge vivacità.

Noslin 6 Si sbatte parecchio, ma non trova la via del gol.

Zaccagni 6 Non è il miglior Zaccagni e si vede. Poca sostanza sul fronte, batte il corner dello 0-1. Pedro (12’ pts) 6 Un paio di numeri.

All. Sarri 6.5 Disegna una squadra solida e cinica.

Arbitro

Colombo 5 Resta più di un dubbio sulla rete annullata ad Ederson, qualche perplessità anche sul mani di Scalvini.