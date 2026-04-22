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Atalanta-Lazio, diretta Coppa Italia: risultato in tempo reale, le scelte di Palladino e Sarri

La Dea ed i biancocelesti si giocano un pezzo di stagione: in palio la finale contro l’Inter
3 min
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Atalanta
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Lazio
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21:00
Coppa Italia - 22.04.2026
New Balance Arena

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La prima semifinale di Coppa Italia andata in scena a San Siro tra Inter e Como ha restituito un pirotecnico 3-2 che ha permesso ai nerazzurri di approdare in finale. Adesso è il turno di Atalanta e Lazio, le quali si affronteranno in un serrato testa a testa dal quale uscirà fuori l'ultima finalista della competizione. La squadra di Palladino arriva al match più importante della stagione con la sconfitta contro la Juventus alle spalle ed il pareggio dell'Olimpico contro la Roma di Gasperini. Ben più in fiducia i biancocelesti invece, che hanno messo ko al Maradona il Napoli di Conte nell'ultimo turno di Serie A. La gara d'andata tra Atalanta e Lazio si è conclusa col punteggio di 2-2, ma l'incontro che andrà in scena alla New Balance Arena è ancora tutto da scrivere. Buona diretta a tutti!

19:45

Palladino: "Questa è la partita"

"Questa è la partita, molto importante, arriva a un mese dalla fine del campionato, è una gara cruciale, si dà per scontato quello che si è fatto, ma se guardiamo indietro dobbiamo essere orgogliosi della scalata fatta. A noi non cambia niente, siamo orgogliosi del percorso fatto, non era scontato. Siamo carichi". Lo ha dichiarato il tecnico dell'Atalanta Raffaele Palladino durante la conferenza stampa alla vigilia della semifinale di ritorno di Coppa Italia contro la Lazio (2-2 all'andata). "Il fattore campo è molto importante, giocare in casa davanti ai nostri tifosi è fondamentale - sottolinea il mister degli orobici - Domenica ci hanno dato questo forte abbraccio, tutto il popolo vuole questa finale, lo abbiamo percepito e noi vogliamo regalargliela. I ragazzi sanno come arrivano a questa partita, bisogna avere la maturità giusta, affrontiamo una squadra di valori. Sono allenati da un grande allenatore, ci sono tante insidie".

19:30

Atalanta-Lazio: le probabili formazioni

In attesa delle formazioni ufficiali, ecco le probabili scelte di Palladino e Sarri:

ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Scalvini, Djimsiti, Kolasinac; Zappacosta, Ederson, De Roon, Bernasconi; De Ketelaere, Zalewski; Krstovic. All. Palladino.

LAZIO (4-3-3): Motta; Lazzari, Gila, Romagnoli, Nuno Tavares; Dele-Bashiru, Cataldi, Taylor; Isaksen, Maldini, Zaccagni. All. Sarri.

New Balance Arena (Bergamo)

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