Palladino, zero pressione in Coppa Italia: "È solo la partita più importante della stagione"

Palladino, conferenza Atalanta-Lazio

Raffaele Palladino ha presentato la sfida di ritorno contro la Lazio: "Per l'Atalanta è la partita più importante della stagione, dobbiamo dare tutto. Abbiamo fatto una grande scalata e giocarci una semifinale contro una squadra forte per noi è determinante. Siamo pronti a tutto e orgogliosi di quello che abbiamo conquistato". Sul fattore campo: "Il nostro popolo ci ha dato grande energia domenica mattina allo stadio. Tutta la città sta al nostro fianco e vogliamo regalare a loro questa finale. Dobbiamo affrontare la Lazio con grande maturità. Dobbiamo essere concentrati". Sul giocare a distanza di 50 giorni dalla gara d'andata: "Particolare. Noi un mese e mezzo fa avevamo uno stato di forma diverso rispetto a quello di oggi. Tuttavia non deve essere una scusa, anzi, dobbiamo affrontare al meglio questa partita. Conterà molto la mentalità".

Le condizioni di De Ketelaere e del gruppo

Sulle condizioni del gruppo: "Dopo la Champions abbiamo avuto la possibilità di lavorare su alcuni dettagli per avere continuità. Sono contento delle prestazioni con Juventus e Roma: l'Atalanta ha retto sabato contro i giallorossi la loro fisicità. A me interessa che la squadra stia bene mentalmente". Per quanto riguarda i singoli: "Ho dovuto sostituire Scalvini e Kolasinac per questioni fisiche, De Ketelaere invece ha avuto la febbre. Dovrò valutare a ridosso della partita. Sono tutti a disposizione, ma vorrei vedere chi sta meglio e chi no. Isak (Hien ndr) sarà l'unico assente". Sulla Lazio: "Sono partite che si analizzano nei dettagli e nei particolari, soprattutto nei piani gara dove abbiamo modificato anche delle cose. Io credo che la mia squadra abbia intelligenza e maturità per capire il momento della partita. Bisognerà stare attenti in entrambe le fasi. Noi vogliamo fare una partita seria. Sappiamo che per l'Atalanta è la strada più veloce per arrivare in Europa League, e di conseguenza l'importanza della gara. Il campionato, però, è ancora tutto aperto, e noi non molleremo: l'Atalanta non deve porsi dei limiti".