Roma-Atalanta, diretta Serie A: risultato in tempo reale, le scelte di Gasperini e Palladino

ROMA - Benvenuti nella diretta di Roma e Atalanta, il big match del 33° turno di Serie A che mette in palio le ultime possibilità di accedere alla prossima Champions League. I giallorossi occupano attualmente il sesto posto in classifica con 57 punti, seguiti dalla Dea, settima a quota 53. La distanza dal quarto posto, occupato attualmente dalla Juventus, è ridotta, e tutto resta ancora aperto visto il ko del Como, quinto nella graduatoria e caduto in trasferta contro il Sassuolo. La partita avrà un sapore particolare per Gian Piero Gasperini, come dimostrato nell'ultima commossa conferenza stampa, che dopo nove stagioni intense a Bergamo ha scelto di intraprendere una nuova avventura nella Capitale, dove sta però affrontando le sue difficoltà. La Dea di Raffaele Palladino, che mercoledì alle 21 ospiterà alla New Balance Arena la Lazio nel ritorno della semifinale di Coppa Italia, sta invece incontrando diverse difficoltà proprio negli scontri diretti. Emblematica in tal senso la recente sconfitta interna contro la Juventus, che ha ulteriormente complicato la corsa Champions degli orobici. Sfida cruciale dunque all’Olimpico: un successo manterrebbe vive le ambizioni europee, mentre un passo falso rischierebbe di compromettere definitivamente l’obiettivo.