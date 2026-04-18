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Roma-Atalanta, diretta Serie A: risultato in tempo reale, le scelte di Gasperini e Palladino

I giallorossi ospitano la Dea all'Olimpico nel big match che mette in palio le ultime speranze di qualificazione alla prossima Champions
4 min
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Roma
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Atalanta
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20:45
Serie A - 18.04.2026
Stadio Olimpico

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ROMA - Benvenuti nella diretta di Roma e Atalanta, il big match del 33° turno di Serie A che mette in palio le ultime possibilità di accedere alla prossima Champions League. I giallorossi occupano attualmente il sesto posto in classifica con 57 punti, seguiti dalla Dea, settima a quota 53. La distanza dal quarto posto, occupato attualmente dalla Juventus, è ridotta, e tutto resta ancora aperto visto il ko del Como, quinto nella graduatoria e caduto in trasferta contro il Sassuolo. La partita avrà un sapore particolare per Gian Piero Gasperini, come dimostrato nell'ultima commossa conferenza stampa, che dopo nove stagioni intense a Bergamo ha scelto di intraprendere una nuova avventura nella Capitale, dove sta però affrontando le sue difficoltà. La Dea di Raffaele Palladino, che mercoledì alle 21 ospiterà alla New Balance Arena la Lazio nel ritorno della semifinale di Coppa Italia, sta invece incontrando diverse difficoltà proprio negli scontri diretti. Emblematica in tal senso la recente sconfitta interna contro la Juventus, che ha ulteriormente complicato la corsa Champions degli orobici. Sfida cruciale dunque all’Olimpico: un successo manterrebbe vive le ambizioni europee, mentre un passo falso rischierebbe di compromettere definitivamente l’obiettivo.

20:09

Squadre in campo per il riscaldamento

Entrano sul prato dell'Olimpico Roma e Atalanta, tra poco il big match

20:00

Crollo Napoli, vince la Lazio: Inter ad un passo dallo Scudetto

Colpaccio in trasferta della di Sarri che per il quarto anno di fila esce vittorioso dallo stadio Maradona, Conte ko e Chivu ringrazia. LEGGI TUTTO

19:47

Le scelte di Palladino: ufficiale Atalanta

ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Scalvini, Djimsiti, Kolasinac; Bellanova, De Roon, Ederson, Zappacosta; De Ketelaere, Krstovic; Raspadori. Allenatore: Palladino.

19:45

La formazione ufficiale della Roma

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Ndicka, Hermoso; Celik, El Aynaoui, Cristante, Rensch; Soulé, El Shaarawy; Malen. Allenatore: Gasperini.

19:35

Gasperini come non l’avete mai visto

La conferenza stampa dell'allenatore giallorosso e le lacrime ricordando il passato a Bergamo. LEGGI TUTTO

19:25

La squadra arbitrale

ARBITRO: Marcenaro di Genova. ASSISTENTI: Baccini-C. Rossi. IV UFFICIALE: L. Sacchi. VAR: Guida. ASS. VAR: Sozza

19:15

Le probabili formazioni di Roma-Atalanta

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Ghilardi, Ndicka, Hermoso; Celik, El Aynaoui, Cristante, Rensch; Soulé, El Shaarawy; Malen. Allenatore: Gasperini.

ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Scalvini, Djimsiti, Kolasinac; Zappacosta, De Roon, Ederson, Bernasconi; De Ketelaere, Zalewski; Krstovic. Allenatore: Palladino.

Roma, Stadio Olimpico

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