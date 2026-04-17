Gasperini come non l’avete mai visto: "Arrivato addosso di tutto". Poi piange e lascia la conferenza

Due vittorie, un pareggio e tre sconfitte nelle ultime sei partite giocate in Serie A: la Roma sta vivendo una fase della stagione complessa sul piano sportivo e non solo. Sono ormai noti a tutti, infatti, gli attriti tra Gasperini e Ranieri, che rischiano di dividere ancora di più l'ambiente. Intervenuto in conferenza stampa in vista della sfida contro l'Atalanta, l'allenatore giallorosso ha spiegato: "Allora, c’è stata questa intervista di venerdì scorso che ha creato tutta questa situazione in una settimana. Per me è stata veramente una sorpresa incredibile, perché non c’è stato mai, dico mai, un tono diverso tra me e Ranieri, sia nelle conferenze che facevamo magari con altra gente, oppure nei rapporti tra noi due. Quindi è stata una cosa veramente inaspettata. E dico che in tanti mesi non avevo mai avuto questa sensazione, questi toni da parte sua. Da quel momento in poi mi sono solamente preoccupato, primo di non rispondere, secondo di cercare di, anche se involontariamente sono coinvolto, non creare nessun tipo di danno, nessun tipo di difficoltà alla squadra, principalmente, e anche nel rispetto del pubblico. C’erano 60.000 persone, ce ne saranno magari 60.000, forse anche di più domani, che vengono allo stadio per vedere la partita, una partita importante, di livello, dove noi abbiamo ancora delle chance per poterci giocare. E credo che la cosa importante sia questa. E quindi gradirei veramente che parlassimo di questo, anche perché non sono intervenuto durante tutta la settimana, non è arrivato da tutti, avrei voluto cercare di impedire tutto questo, ma è stato impossibile da parte mia. E quindi da oggi vorrei veramente che parlassimo di calcio, del rispetto per una partita che alla 33esima giornata spero e mi auguro sia bellissima".