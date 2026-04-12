Il calendario di Milan, Juve, Como, Roma e Atalanta: chi è messo meglio per la corsa Champions al quarto posto

Il campionato di Serie A è entrato nella sua fase cruciale, in cui ogni squadra capisce per quali obiettivi andrà a competere. Per la corsa al quarto posto abbiamo cinque formazioni a lottare per una sola posizione, con il Milan che è crollato in casa contro l'Udinese e che ora rischia seriamente di compromettere quella che sembrava una qualificazione ormai certa. I punti della squadra di Allegri sono infatti 63, appena 3 in più rispetto a quella di Spalletti. Il Como si ferma a 58 punti venendo rimontato dall'Inter. La squadra di Fabregas è stata superata dalla Juventus, che grazie al successo di Bergamo è salita a quota 60. La Roma prova a rialzarsi con la vittoria sul Pisa e mantiene la sesta posizione salendo a quota 57. Infine c'è l'Atalanta, settima a 53 punti dopo la caduta in casa contro la Vecchia Signora. Sono tutte in gara per l'ultimo posto che vorrebbe dire accesso all'Europa che conta.