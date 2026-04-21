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Atalanta-Lazio: probabili formazioni, orario e dove vedere in tv e streaming la semifinale di Coppa Italia

Dopo il 2-2 dell'andata all'Olimpico la Dea di Raffaelel Palladino e i biancocelesti di Maurizio Sarri si giocano il pass per l'ultimo atto del trofeo nazionale
3 min
Atalanta-Laziocoppa italia
Atalanta-Lazio: probabili formazioni, orario e dove vedere in tv e streaming la semifinale di Coppa Italia© Agenzia Aldo Liverani Sas

BERGAMO - Reduce dall’1-1 all’Olimpico contro la Roma che ha probabilmente posto fine definitivamente al sogno Champions, domani (mercoledì 22 aprile) alle ore 21 l'Atalanta ospita la Lazio alla New Balance Arena nel ritorno della semifinale di Coppa Italia. Si riparte dal 2-2 maturato all'andata all'Olimpico e chi avrà la meglio affronterà una tra Inter e Como nell'ultimo atto in programma mercoledì 13 maggio. Dopo una partenza con il freno a mano tirato sotto la gestione di Ivan Juric, la Dea ha cambiato marcia con Raffaele Palladino, ma non è bastato per risalire la classifica, motivo per cui il trofeo nazionale rappresenta un'occasione ghiotta per riscattare la stagione. I nerazzurri nei turni precedenti hanno eliminato il Genoa agli ottavi (4-0) e la Juve (3-0) ai quarti. Annata altalenante anche per i biancocelesti che arrivano al match con il morale alle stelle dopo la bella vittoria del Maradona contro il Napoli (2-0) -  i capitolini sono l’unica squadra della storia della Serie A ad aver vinto quattro trasferte consecutive a Fuorigrotta -. La formazione di Maurizio Sarri ha estromesso dalla competizione il Milan agli ottavi (1-0) e il Bologna ai calci di rigore ai quarti. 

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Atalanta-Lazio: diretta tv e streaming

Atalanta-Lazio, ritorno della semifinale di Coppa Italia, è in programma mercoledì 22 aprile alle ore 21 alla New Balance Arena di Bergamo e sarà visibile in esclusiva in diretta in chiaro su Italia 1. Inoltre sarà disponibile anche in streaming su Mediaset Infinity. 

 

 

Le probabili formazioni di Atalanta-Lazio

ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Scalvini, Djimsiti, Kolasinac; Zappacosta, Ederson, De Roon, Bernasconi; De Ketelaere, Zalewski; Krstovic. All. Palladino.

LAZIO (4-3-3): Motta; Lazzari, Gila, Romagnoli, Nuno Tavares; Dele-Bashiru, Cataldi, Taylor; Isaksen, Maldini, Zaccagni. All. Sarri.

 

 

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