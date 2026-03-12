Debutto convincente per l’U18 Serie D: vittoria e grande personalità alla Viareggio Cup

LIDO DI CAMAIORE - La Viareggio Cup della Rappresentativa Serie D si aperta con un segnale chiaro: la selezione Under 18 è partita con il piede giusto e l’ha fatto con una prestazione solida, organizzata e convincente. Al debutto nel torneo, la squadra ha mostrato immediatamente identità e intensità, due caratteristiche tutt’altro che scontate per un gruppo costruito in tempi molto rapidi. Non c’è stata storia sul campo “Benelli” di Lido di Camaiore (Lu), la Rappresentativa Serie D ha dominato e vinto per 4-0 con gli ivoriani del Potey Keahson.

Il predominio in tutto l’arco dei 90’ con il Potey Keashon si è concretizzato al 42’ del primo tempo conbravo a schiacciare di testa in rete un assist perfetto servito da sinistra da. Al 7’ della ripresa Sorace, dopo aver sfiorato più volte la firma personale, ha raddoppiato con un diagonale preciso. Al 30’ha fatto tris con un’azione insistita conclusa con un tocco preciso. Il poker l’ha firmatosei minuti dopo con un tiro dalla distanza riscattando il rigore parato al 7’ del primo tempo. Gli ivoriani hanno gettato in campo tanta fisicità rendendosi pericolosi in un paio di occasioni. Per il resto è stato un canovaccio a senso unico. La Rappresentativa ha divertito e si è divertita sviluppando trame di gioco tutt’altro che elementari, non ha rischiato nulla sfoggiando una cifra tecnica di spessore aggredendo gli spazi e togliendo il fiato all’avversario.

Le parole del ct Giannichedda

Al termine della gara il selezionatore Giuliano Giannichedda ha sottolineato l’importanza di una partenza positiva: "Gli avversari ci hanno aggredito con la loro fisicità nei primi minuti. Prese le misure abbiamo guadagnato campo sviluppando trame di gioco simili a quelle dei club. Un bel segnale, abbiamo qualità, i ragazzi devono avere fiducia nei loro mezzi. Possiamo contare su un gruppo di spessore, non è un caso se dopo tutte le sostituzioni il livello della squadra è rimasto sempre alto”. E’ la quarta volta nelle ultime cinque partecipazioni sotto la conduzione tecnica di Giannichedda che la Rappresentativa ha vinto la prima partita del torneo, nel complesso la tredicesima vittoria nel primo match in diciannove partecipazioni. La sensazione è che dopo i primi minuti fisiologici di ambientamento con la pressione degli avversari la Rappresentativa è stata brava ad adattarsi rapidamente ai meccanismi collettivi, trasformando una selezione nata in breve tempo in un gruppo competitivo e credibile sul palcoscenico della Viareggio Cup.

In tribuna a sostenere i ragazzi il coordinatore e il segretario del Dipartimento Interregionale Luigi Barbiero e Mauro De Angelis insieme al vice presidente Lnd (Area Nord) Giulio Ivaldi e il vice presidente vicario del Cr Liguria Giovanni Pampana.

La seconda e ultima sfida del girone è in programma sabato 14 marzo alle ore 14.30 con l’Athletic Palermo sul terreno di gioco del “Berni” di Badesse (Si). Alla Rappresentativa basterà pareggiare per staccare il biglietto degli Ottavi come prima classificata del Girone.



U18 SERIE D-POTEY KEAHSON 4-0

U18 Serie D (4-3-3): Maddalon; Tony, Del Pin, Soumah, Puccio (40’st Costa Pisani); Penta (40’st Barbini), Galeota (40’st Greco), Jassey (15’st Galastri); Sall (36’st Di Nella), Pigato (Cap.) 36’st Di Lauro, Sorace (15’st Agogliati). A disp: Meriggi, Lo Iacono, Fantoni, Butano, Della Rocca. All: Giannichedda Potey Keahson (4-1-4-1): Vitale; Zorom, Assoukpou, Tall (40’st Ouattara So.), Kra (40’st N’Dah); Coulibaly; Potey Evahn, Boa, Ouattara Sh (40’st Tra), Contegno (6’st Sahin), Potey Darryl (18’st Diaze). All: Nobile Arbitro: Cinotti di Empoli Assistenti di linea: Casole di Pisa e Suciu di Viareggio Reti: 42’pt Pigato (D), 7’st Sorace (D), 30’st Sall (D), 36’st Penta (D) Ammoniti: Agogliati (D), Coulibaly (K) Recupero: 0’+3’ Note: al 7’pt Contegno para un rigore a Penta



Risultati e classifica Girone 4

1ª Giornata - 10 marzo 2026 – ore 17.00 Rappresentativa Serie D-Future Pro Soccer 3-0 ( a tav.) Athletic Palermo-Academy Potey Keahson 2-2



2ª Giornata – 12 marzo 2026 - ore 14.30 Rappresentativa Serie D-Academy Potey Keahson 4-0 Athletic Palermo-Future Pro Soccer 3-0 (a tav.)



Classifica: U18 Serie D 6 punti; Athletic Palermo 4; Potey Keahson 1 punto



Calendario

3ª Giornata - 14 marzo 2026 - ore 14.30 Rappresentativa Serie D-Athletic Palermo – CS “Berni” di Badesse (Si) Potey Keahson-Future Pro Soccer



