Juve, Pogba torna a Torino solo in cambio di Ronaldo

TORINO - Non bastava l’ammiccante s cambio social con Claudio Marchisio . Paulo Pogba rilancia con un’altra frase sibillina e i sogni dei tifosi bianconeri s’impennano."Mi rimane un anno di contratto, lo sanno tutti. Non ho ancora una proposta concreta per il rinnovo con il Manchester United, non ci siamo seduti ancora con l’allenatore e la dirigenza per discuterne. Ma sono un calciatore del Manchester United. Ora il mio pensiero va a Euro 2020, sono concentrato solo su questo che è il presente"[...] Sei mesi dopo, Paul stuzzica i vertici del club , facendo sapere che nessuno si e? preoccupato del suo rinnovo , nonostante un contratto che scadrà la prossima stagione. Pare proprio la premessa di un divorzio , da consumarsi subito o, al più tardi, alla naturale scadenza del contratto fra dodici mesi. [..]

Juve, Pogba- bis solo se Ronaldo torna al Manchester United

[...] E in tutto questo, la Juventus che fa? Aspetta e osserva con interesse, ma senza particolare agitazione. Pogba è un giocatore da sempre gradito dalla dirigenza (senza distinzioni fra Paratici e Cherubini), dalla presidenza e, non ultimo, da Massimiliano Allegri che lo riabbraccerebbe molto volentieri. Ma in questo momento i bianconeri non sembrano nelle condizioni per andare all’assalto di un giocatore come Pogba, armati solo di contanti. Per riportare il Polpo a Torino serve uno scambio. E i nomi che possono scaldare lo United (seppure per ragioni differenti) sono due: Paulo Dybala e Cristiano Ronaldo.[...] Se CR7 avesse trovato un accordo per tornare allo United e, quindi, lo United bussasse alla porta della Juventus per averlo, si sentirebbe chiedere in cambio proprio Pogba. Uno scambio che, date le circostanze, potrebbe essere favorevole per entrambi[...]

