Eriksen, parla il cardiochirurgo: "Molto difficile torni a giocare"

Parolari e la situazione di Eriksen

"Non conosco i dati clinici di Eriksen, però per la mia esperienza posso dire che la diagnosi della morte improvvisa è cambiata moltissimo negli anni. Trent'anni fa quando c'era una morte improvvisa spesso si dava colpa all'infarto, poi nel tempo si sono scoperte tante patologie cardiologiche. Alcune di queste patologie sono molto difficilmente diagnosticabili, per questo motivo non si riesce ad avere una facile diagnosi di queste", ha aggiunto Parolari.